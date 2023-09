След 148 дни: Холивудските сценаристи приключиха стачката си

Х оливудските сценаристи се споразумяха да прекратят стачката и да се върнат на работа в сряда, предаде АФП.

Във вторник американските телевизионни и филмови сценаристи се съгласиха да прекратят стачката, която продължи близо пет месеца и парализира Холивуд, след като постигнаха споразумение за заплащането с продуцентските студия, съобщиха от Гилдията на американските сценаристи.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p