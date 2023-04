Скелет на 52 милиона години: Най-старият откриван досега (СНИМКИ)

Д ва удивително запазени скелета на прилепи на 52 милиона години, открити в Уайоминг, са най-старите откривани някога и принадлежат на невиждан досега вид, разкриха изследователи.

Редките вкаменелости са открити при река Грийн Ривър в югозападната част на щата.

Новооткритият вид е малко по-малък от най-близкия известен родствен вид прилепи Icaronycteris, и е можел лесно да се побере в човешка ръка със сгънати крила към тялото.

