Скандалите и мръсните тайни на "Лебедите", които Труман Капоти разкрива

К огато известният писател Труман Капоти публикува шокираща книга, в която разкрива най-дълбоките и мрачни тайни на водещите светски личности в Манхатън, това е драматичен развой на събитията, който завладява цялата нация.

Тази сензационна история сега отново се завърна на първите страници на вестниците благодарение на новото шоу на Райън Мърфи по FX "Вражда": Капоти срещу Лебедите", чиято премиера беше на 31 януари и която разказва за епичното интегриране на писателя във висшето общество, както и за неговото изпадане в немилост след отзвука, който получи, използвайки жените за своите произведения.

Но какво се е случило със зашеметяващите красавици, станали обект на историята на Капоти, след излизането на филма, е нещо, което не е толкова известно.

Някои от тях продължават да доминират в социалната стълбица - докато други страдат от собственото си бързо падане от върха благодарение на разбиването на Капоти на перфектния образ, за който са работили толкова усилено.

Роденият в Алабама Капоти се сприятелява с богатите и известните след успеха на новелата си "Закуска в Тифани", вдъхновила едноименния филм, спечелил "Оскар", както и на криминалния роман "Хладнокръвно".

Той нарича новата си група приятели "Лебеди", в която влизат Бейб Пейли, съпругата на съоснователя на CBS Уилям Пейли, моделът и модна звезда Слим Кийт, снахата на президента Джон Ф. Кенеди Лий Радзивил, Си Зи Гест, чиито близки приятели са херцогът на Уиндзор Едуард VIII и херцогинята на Уиндзор Уолис Симпсън, актрисата Ан Удуърд, която е обявена за "най-красивото момиче в радиото", и водещата на токшоу Джоан Карсън.

Те били върхът на обществото в Ню Йорк, но всичко това се променило, след като писателят използвал всичко, което научил по време на престоя си с тях, за да напише книга.

Въпреки че така и не завършва романа, през 1975 г. той публикува глава от него, наречена La Côte Basque 1965, чрез списание Esquire и в нея не спестява почти нищо, докато разкрива интимните подробности от живота им.

Разказва за взривоопасни афери и любовни триъгълници, за изневери, лъжи и дори убийства - в крайна сметка е изгонен от новооткритата си приятелска група и води до края на собствената му кариера.

Четенето за вътрешните работи на висшите светски личности погълна нацията, но въпреки успеха си Капоти се бореше да се справи с внезапното остракиране, с което се сблъска от новите си приятели.

Изведнъж на звездата се гледа като на предател и тя е напълно отчуждена от установения си кръг, който се притеснява, че може да е следващият, станал жертва на неговите истории.

Скоро той тръгва надолу по спиралата, която го кара да се бори с наркотиците и алкохола в продължение на години - преди да почине от чернодробно заболяване на 59-годишна възраст.

Историята на Капоти повлиява не само на собствения му живот и кариера, но и на всяка от жените, които са я вдъхновили.

Тъй като случките отново попадат в светлината на прожекторите благодарение на новия сериал на FX, FEMAIL разкри какво точно се е случило с всяка от "Лебедите" след широко разгласеното отпадане.

Някои от тях използвали вниманието, за да продължат кариерата си - като Гост, която стартира множество линии за дрехи и собствен бизнес с препарати против насекоми - но други се сринали - като Удуърд, която трагично сложи край на живота си, след като научи за плановете на Капоти да разкрие тайните ѝ пред света.

Барбара Кушинг

Родена като Барбара Кушинг, Пейли дебютира като дебютантка в Ritz-Carlton в Бостън през 1933 г., когато е на 19 години.

Нейният баща е известният неврохирург Харви Кушинг, който постига много успехи в света на медицината и е първият, който открива болестта на Къшинг - състояние, което се появява след излагане на високи нива на кортизол. Животът ѝ претърпява неочакван обрат след автомобилна катастрофа през 1934 г., в резултат на която губи всичките си предни зъби и се нуждае от реконструкция на челюстта.

Въпреки това тя не позволява на травмата да я спре да преследва мечтите си и успява да получи начална работа в списание Glamour през 1935 г.

По-късно Пейли получава работа като редактор на Vogue през 1939 г., а през 1940 г. се омъжва за първия си съпруг Стенли Графтън Мортимър младши в едно от най-големите събития на светския сезон.

Редакторката и Мортимър се развеждат през 1946 г. и тя поема попечителството над двете им деца - Стенли Графтън Мортимър III и Аманда Джей Мортимър. По времето, когато разводът е финализиран, модната икона вече прекарва време със съоснователя на CBS Уилям С. Пейли, който наскоро се е разделил със съпругата си.

Двойката се омъжва през 1947 г. и скоро след това Пейли напуска работата си, за да стане светска дама на пълен работен ден.

През 1948 г. и 1950 г. Пейли ражда двете деца на двойката - Бил Пейли и Кейт Кушинг Пейли. Бившата редакторка на Vogue правела всичко за семейството - от планирането на екстравагантни партита до целогодишното коледно пазаруване.

През 70-те години на миналия век Пейли и съпругът ѝ са на върха на нюйоркското общество и водят луксозен живот.

"Те просто имаха свръхмощен вкус", казва Капоти пред репортер през 1972 г. Веднъж той казва за редакторката на Vogue: "Бейб Пейли имаше само един недостатък. Тя беше съвършена. Иначе беше съвършена.

Двойката живеела в зашеметяващ апартамент в хотел "Сейнт Риджис", а уикендите прекарваше в обширното си имение в Лонг Айлънд, разположено на 80 акра земя. Те също така закупиха имение на езерото Скуам в Ню Хемпшир, където през годините посрещаха множество знаменитости.

За съжаление бракът на Пейли далеч не е идеален и радиомагнатът става известен с извънбрачните си връзки, като според слуховете една от тях е с Мерилин Монро.

Капоти използва проблемите на двойката като вдъхновение в книгата си, разкривайки пред света изневерите на радиомагната.

След тригодишен брак тя наистина почти искаше да напусне - казва той веднъж в интервю, докато обсъжда Пейли. Въпреки това Пейли и съпругът ѝ остават заедно - въпреки непрестанните слухове, че той е изневерявал. През 1974 г. - една година преди Капоти да издаде La Côte Basque 1965 - тя е диагностицирана с рак. Известна е с това, че планира собственото си погребение преди смъртта си, като избира всичко - от списъка с гостите до храната, която ще бъде сервирана.

Тя губи битката с болестта на 6 юли 1978 г. и е погребана в Мемориалното гробище на църквата "Св. По-късно съпругът ѝ е погребан до нея, когато умира през 1990 г. Твърди се, че тя никога повече не е разговаряла с Капоти след разобличаването му и той не е бил поканен на погребението.

"Трагедията е, че така и не се сдобрихме преди смъртта ѝ" - казва Капоти години по-късно.

През живота си Пейли е включвана в списъка на Time за най-добре облечени 14 пъти, а през 1958 г. е въведена в Залата на славата на модата.

Наоми Уотс се превъплъщава в образа на Пейли в новия сериал и ще бъде негов изпълнителен продуцент.

Нанси Грос

Родена като Нанси Грос, Кийт започва да се изявява на холивудската сцена, когато е на 17 години, след като напуска училище, за да преследва кариера на модел, и се запознава с актьора Уилям Пауъл. Пътищата на двамата се пресичат в калифорнийски курорт, след като Пауъл я забелязва да се гмурка в басейна. В крайна сметка Пауъл измисля сценичния ѝ псевдоним Слим и я запознава с Уилям Рандолф Хърст, ръководител на мега медийната компания Hearst Communications, който ѝ помага да се превърне в основна модна икона през 50-те и 60-те години на ХХ век.

На 22-годишна възраст тя се появява на корицата на Harper's Bazaar и през годините често е включвана в списъка на списанието за най-добре облечени.

Няколко мъже преследват Кийт през годините, включително Кларк Гейбъл. Въпреки това между тях не се случва нищо и тя се омъжва за известния режисьор Хауърд Хоукс през 1941 г.

Заедно имат момиченце, но в крайна сметка тя го напуска заради театралния продуцент Лиланд Хейуърд.

След 10 години с Хейуърд той изоставя Кийт заради светската дама Памела Чърчил. След това се омъжва за трети път през 1962 г. за британския банкер Кенет Кийт, преди и те да се разделят през 1972 г. Говори се, че тя е вдъхновила героинята на лейди Ина в книгата на Капоти - разведена жена, която често преследва нови съпрузи, които трябва да са само "богати" и "технически живи".

След отчуждаването на Капоти, Кит го прогонва от живота си, както много от другите светски персони. Vanity Fair съобщава, че след това тя дори се е "консултирала с адвокат дали да съди Капоти за клевета".

След раздялата тя води спокоен живот в Ню Йорк и през 1990 г., малко преди смъртта си, издава мемоарна книга, озаглавена "Slim: Memories of a Rich and Imperfect Life".

Тя умира през април същата година на 72-годишна възраст от рак на белия дроб. Даян Лейн сега играе Кийт във "Вражда": Капоти срещу "Лебедите".

Каролин Лий Бувие

“The sisters were on a teeter-totter. If one rose up, the other must go down.”



Радзивил е родена като Каролин Лий Бувие на 3 март 1933 г. от брокерът на ценни книжа Джон Верну Бувие и светската дама Джанет Нортън Лий и е отгледана в 12-стаен мезонет на Парк авеню 740 в Манхатън.

След прочутото си парти за излизане на бял свят, довело до публикуването на бляскавата ѝ снимка на цяла страница в декемврийския брой на списание Life от 1950 г., тя постепенно става официален член на нюйоркския социален кръг.

За кратко се опитва да играе и през 1967 г. участва в пиесата "Филаделфийска история" в Чикаго. Година по-късно се снима и в телевизионния филм "Лора". Но и двата филма получават слаби отзиви и в крайна сметка тя решава да спре с актьорството и вместо това да се съсредоточи върху издигането си като модна икона и светска личност.

През 1953 г. се омъжва за американския дипломат Майкъл Темпъл Канфийлд, но през 1958 г. се развеждат. По-късно, през 1959 г., Радзивил се омъжва за полския принц Станислав Албрехт Радзивил, от когото има две деца, наречени Антъни и Анна.

Тя се запознава с Капоти по време на интимен обяд през 1962 г. и двамата стават близки приятели през следващите години.

Радзивил често е забелязвана да се смесва с най-елитните хора в Холивуд и дори в един момент отива на турне с The Rolling Stones заедно с близкия си приятел Капоти.

Но краят на 60-те години на миналия век се превръща в труден период за Радзивил, предполага се, че се дължи на ревността ѝ към сестра ѝ, първата дама - която само се засилва след брака на Кенеди с бившия съпруг на Радзивил, Аристотел Онасис.

"Тя беше погълната от ревност. Тя беше всичко, за което можеше да мисли, всичко, за което можеше да говори", пише Vanity Fair за Радзивил. "Сестра ѝ не беше направила нищо лошо, но това нямаше значение. Кенеди беше надхвърлил Радзивил по начин, който в очите на Радзивил беше унищожил живота ѝ.

"Тя имаше това, което почти всеки би казал, че е всичко - повече от всичко - но беше толкова неудовлетворена, толкова празна, толкова изгубена.

Бракът ѝ с принца също е прекратен през 1974 г. - и Капоти използва ревността ѝ към сестра ѝ и проваления ѝ брак в книгата си.

Въпреки това тя е една от малкото, които остават приятели с Капоти след излизането на първата глава, и всъщност го защитава през годините.

"Много хора, които е смятал за свои приятели, са се възползвали от него. В края на краищата, той беше забавен и интересен за разговор, и гениален. Защо да не искат да го имат наоколо?" - казва тя веднъж. Беше в абсолютен шок", добавя тя за реакцията на връстниците си. "Казваше: "Но аз съм журналист - всички знаят, че съм журналист".

'Просто не мисля, че осъзнаваше какво прави, защото, Боже, той си плати за това. Именно това го върна към сериозното пиене.

'И след това, разбира се, ужасният страх, че никога повече няма да може да напише нито дума. Оттам нататък всичко тръгна надолу.

Радзивил казва, че в крайна сметка двамата с Капоти "се отдалечават един от друг заради пиенето му" и добавя: "Просто забравихме един за друг.

'Искам да кажа, че никога не съм го забравила, но не се виждахме, защото той нямаше никакъв смисъл.

"Беше жалко. Сърцераздирателно, защото нямаше какво да направиш. Той наистина искаше да се самоубие. Беше бавно и мъчително самоубийство".

Тя казва, че последната капка е била, когато го е поканила в зашеметяващата си къща в Англия и той е "счупил повечето мебели" в къщата за гости, в която е отседнал.

Говори се също, че отказът ѝ да свидетелства в полза на Капоти по дело за клевета, заведено срещу него през 70-те години, е вбил клин между тях.

В по-късните си години Радзивил започва да привлича вниманието към начина, по който декорира многобройните си зашеметяващи домове - включително лондонската си къща, апартамента в Манхатън и парижкото си имение - и започва да работи като интериорен дизайнер, като през 1976 г. основава собствена фирма за интериорен дизайн.

През 1996 г. тя е обявена от Vanity Fair за най-добре облечената и издава две книги. През 1988 г. се омъжва за трети път за актьора Хърбърт Рос, но бракът ѝ приключва през 2001 г.

Синът ѝ Антъни умира преждевременно на 40-годишна възраст, по-малко от месец след като племенникът ѝ Джон Ф. Кенеди-младши загива в самолетна катастрофа.

Радзивил умира на 85-годишна възраст на 15 февруари 2019 г. в апартамента си в Горен Ийст Сайд от естествена смърт.

Луси Дъглас Кокрън

Родена като Луси Дъглас Кокрън през 1920 г., Гост дебютира в обществото през 1937 г., а през 1939 г. е избрана за бляскавото момиче на северния бряг на Масачузетс.

В ранните си години тя работи като актриса и модел, като през 1944 г. получава роля в "Лудориите на Зигфийлд" на Бродуей.

През март 1947 г. Гост се омъжва за шампиона по поло Уинстън Фредерик Чърчил Гост, син на британския политик Фредерик Гост и втори братовчед на Уинстън Чърчил. Двамата се радват на две деца.

Тъй като той е видна личност, бракът им утвърждава Гост като светска личност, което означава, че тя често се среща със звезди от А-листата, политици и дори кралски особи.

Сред приятелите им са още Ърнест Хемингуей, който е шафер на сватбата им, и херцогът и херцогинята на Уиндзор, които са кръстници на децата им. Подобно на Радзивил, Гост е един от малкото членове на "Лебедите", които остават приятели с Капоти след публикуването на неговия разказ - и тя и съпругът ѝ са до него, когато той влиза в рехабилитационна клиника за първи път.

Гост става писател през 70-те години на ХХ век и през 1976 г. започва да пише синдикална седмична колонка, която се появява в 350 вестника в цялата страна.

В крайна сметка тя издава книга, наречена "Първа градина", към която има предговор от нейния "скъп, скъп приятел" Капоти.

Освен това тя се превръща в процъфтяваща бизнесдама, като пуска собствена линия кашмирени пуловери и спортни облекла, както и комплект ароматизирани репеленти срещу насекоми и други градински принадлежности.

През 1984 г. тя е назначена за генерален комисар на американската изложба на Международния фестивал на градината в Англия. Гост и съпругът ѝ успяват да останат известни в социалните среди преди смъртта му през 1982 г.

Тя умира през ноември 2003 г. на 83-годишна възраст, след като изпитва затруднения с дишането. В сериала ролята на русата сексбомба се изпълнява от Хлое Севиньи.

Това са само част от "Лебедите" на Капоти. Част от техните тайни остават неразкрити и до днес.