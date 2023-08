Имало едно време: Златните момичета и момчета, които ще помним винаги

К иното винаги е имало своето голямо влияние върху обществото, а през миналия век образите от големия екран са били толкова впечатляващи и недостижими. Затова ще се върнем в самата зора на кино продукцията и филмите, такива каквито ги познаваме днес. Или не? Черно-бели кадри, стара музика, официални тоалети и спретнати прически. Определено лентите от 40-те години на миналия век се отличават със своите образи. Кои обаче са най-харесваните и запомнящи се и какво можем да научим от тях?

Нека разгледаме по-подробно, защото всяко от тези пет предложения е уникално и си заслужава.

"Най-добрите години от нашия живот", (1946 г.)

Loved Dana Andrews in one of my favorite movies and a movie considered one of the best of all time: “The Best Years of Our Lives.” The actress is Teresa Wright (another one of my favorite performers). Highly recommend! #Svengoolie pic.twitter.com/R8kJYVlktD — CRW (@ChrisWfromRI) June 18, 2023

„Най-добрите години от нашия живот“ е филм за живота на американските войници след завръщането им от фронта. Какво те очаква у дома, когато се прибереш? Обичната ти жена и децата ти или разочарованието от следвоенната обстановка. Филмът проследява историите на трима войници на различна възраст и това как всеки от тях приема завръщането си. Определено тази лента може да ни помогне да видим контраста между военните заслуги и действителността в Америка през 1946 година. Любовта придобива различни измерения, комфортът не е това, което е бил, а нуждите на обществото са коренно различни. Определено става дума за филм, който препоръчвам на всеки с изявен интерес към Втората световна война.

„Филаделфийска история“ (1940 г.)

Катрин Хепбърн си остава истинска легенда в историята на киното от този период. Една от причините е, че е сред първите жени, които прокарват употребата на панталони от нежния пол. Заедно с Кари Грант – друга емблема от това време, сътворяват изключително интересна и завладяваща история, открехваща вратата към живота на богатите. Филмът представя живота на красавицата от хайлайфа Трейси Лорд (Хепбърн), чийто сватбени планове се усложняват поради едновременната поява на бившия ѝ съпруг Декстър Хевън (Грант) и таблоидния журналист Маколи Конър (Стюарт).

„Казабланка“ (1942 г.)

Behind the scenes on one of the most famous scenes in Movie history.



CASABLANCA (1942)#HumphreyBogart #IngridBergman pic.twitter.com/5iYOGC37vb — Michael Warburton (@MichaelWarbur17) June 17, 2023

Всеки филм с участието на Хъмфри Богарт се превръща в сензация през 40-те години на миналия век. „Казабланка“ е определян като един от най-добрите филми на всички времена и повярвайте ми, има защо. Отново се говори за любов, но по един много фин начин. Любовта между един мъж и една жена е пожертвана заради по-висша цел – победата над нацистите. Много знаменити реплики са произлезли от тази продукция, като например: „Мисля, че това е началото на едно добро приятелство“ и „От всички барове на света тя избра да влезе точно в този“. Определено си заслужава да му отделите време.

„Животът е прекрасен“ (1946 г.)

Bank Runs explained...From "Its a Wonderful Life" Mr.Potter...was just looking out for everyone like the people in DC right now...happy to bail out...we all trust them and their good intentions, right? pic.twitter.com/41EKdcvrf3 — DavidCWillisUSA (@DavidCWillisUSA) March 13, 2023

Всички критици определят „Животът е прекрасен“ като най-хубавия коледен филм, но той е много повече от това. Филм за доброто, за любовта, за подкрепата, за оценяването на най-важните неща. Трудно е да не се замислите след като гледате тази лента. Да не се просълзите дори. Всички осъзнаваме какво имаме само в едни кратки моменти и често го правим около Коледа. Защото има нещо над нас, което винаги ни помага, особено в моментите, когато се чувстваме истински безпомощни. Ако имате нужда от напомняне кое всъщност е най-важно за вас – гледайте „Животът е прекрасен“ и няма как да не си дадете отговор моментално. Гарантирам ви.

„Закуска в Тифани“ (1961 г.)

breakfast at tiffany’s (1961), dir. blake edwards pic.twitter.com/OeQxXjl8Be — best of audrey hepburn (@hepburnfiles) June 4, 2023

Одри Хепбърн е една от най-великите и запомнящи се актриси на всички времена, а „Закуска в Тифани“ е още по-забележителен филм. Това е историята на едно обикновено момиче, което иска да живее в лукс, а тръгва от нулата. Холи успява да завладява със загадъчност, красота, финес и дори хаотичност и това привлича. Привлича всички. Какво е обаче да се влюбиш в такава жена и до къде може да стигнат такива отношения. Едноименната книга на Труман Капоти също е бестселър – за феновете на литературата. Страхотна история, която дори митологизира магазините „Tiffany and Co.”.

Всеки от тези филми може да ви помогне не просто да усетите миналото хилядолетие, а дори да се пренесете там и да се докоснете до обстановката на едно друго време, с други нрави и принципи. Класиката е класика с причина, затова не пропускайте да гледате тези ленти. Има какво да се научи от тях.