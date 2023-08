Скандали и загадки: 5 факта за „Туин Пийкс“, които ще ви изумят

К огато тялото на младо красиво момиче е намерено на плажа в малко градче във Вашингтон, специалният агент на ФБР Дейл Купър е призован да разследва и осмисли странните подробности около смъртта й. Може ли да разреши мистерията около смъртта на жертвата и да разбере всички останали объркващи тайни на този мистериозен град? Въпреки че изминаха повече от 20 години от излъчването на „Туин Пийкс“, култовата класика от 90-те години на миналия век продължава да привлича нови зрители, като остава все така завладяваща, странна и силно ангажираща поредица.

Култовата класика от 90-те беше толкова завладяваща, че феновете искаха още.

Въпреки факта, че се състои от няколко кратки сезона, верните фенове на „Туин Пийкс“ нетърпеливо очакваха завръщането на сериала. Като начин да отпразнуваме всичко, което е свързано с "Туин Пийкс", събрахме няколко малко известни факта за шоуто, включително клюки зад кулисите и няколко странни скандала.

И така, без повече шум, ето няколко неща, които всеки уважаващ себе си фен на „Туин Пийкс“ трябва да знае.

Странното политическо искане, което остана без отговор

Въпросите, които се развълнували зрителите след смъртта на Лора Палмър, подтикнали много фенове да търсят улики за това как е починала. Това дори накарало бизнесмена Карл Линдлер да поиска отговор. Според някои разкази финансистът дори се обадил по телефона на шефа на продуцентската компания, която стои зад филма Джулс Хаймовиц и казал, че Джордж Буш, който по онова време бил президент на страната, също искал да узнае отговора.

Съветският лидер Михаил Горбачов е бил голям почитател на "Туин пийкс"

Сякаш това не е достатъчно странно, Линдлер твърди, че Буш искал да знае само, за да може да каже на лидера на СССР Михаил Горбачов какво се е случило. Колкото и неправдоподобно да звучи това, изглежда Линдлър не е получил отговора. Почти сме сигурни, че той не е единственият зрител, който се е опитал да измъкне информация от висшето ръководство на студиото.

Очевидно селската чистка продължила и с шоуто

Когато телевизионни предавания като „The Beverly Hillbillies“ и „Green Gables“ били отменени, тази практика станала известна като „чистка в селските райони“, събитие, при което студиата спирали предавания, чието действие включвало провинциални условия.

