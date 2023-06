Скандален любовен триъгълник: Луис Хамилтън, Шакира и Том Круз

Л уис Хамилтън е замесен в "любовен триъгълник" с певицата Шакира и холивудския актьор Том Круз, съобщи Daily Mail.

Британският пилот от Формула 1 е бил засичан с колумбийската звезда много пъти след раздялата ѝ с бившия ѝ партньор Жерар Пике миналата година. Но наскоро, освен че се наслаждаваха на разходка с лодка заедно с приятели в Маями, двамата вечеряха и в Барселона след второто място на Луис на „Гран При“ на страната миналата седмица.

Но изглежда, че Том Круз е „накърнил гордостта си“, след като Шакира изглежда е отхвърлила опитите му да тръгне по света с „приятеля“ си Луис.

Източник каза на изданието, че звездата от „Top Gun“ вярва, че той и певицата „имат невероятна химия помежду си“. Междувременно друг източник каза: „Това беше огромен удар върху егото на Том, защото той смята Луис за приятел.“

Според Us Weekly, певицата на „Hips Don't Lie“ намира слуховете за "смешни" и въпреки че е прекарала "забавно" време с Том, когато се срещнаха на Формула 1 „Гран при“ в Маями, тя няма намерение да продължи нещата.

Слуховете се развихриха, когато двойката беше снимана заедно на спортното събитие, като източници твърдяха, че актьорът „е изключително заинтересован да преследва“ Шакира.

Въпреки това, вътрешен човек сега разкри: „Шакира си прекара страхотно, докато беше с Том на F1, но тя няма интерес да излиза с него. Том беше наистина мил и тя се радваше на компанията му, но в момента не се фокусира върху срещи с него или с някой друг. Тя има много в чинията си и засега е фокусирана върху децата и кариерата си. Шакира е видяла слуховете, че Том я ухажва – и как феновете се включват с мненията си – но тя смята, че е смешно, защото просто не е вярно. Тя се забавляваше, когато си чатеха, но това е всичко.“

Южноамериканската певица, чието пълно име е Шакира Изабел Мебарак Рипол, се раздели с дългогодишната си любов Джерард миналото лято на фона на обвинения, че ѝ е изневерявал с Клара Чиа Марти.

По-рано през месеца Шакира емоционално обсъди връзките си след болезнената ѝ раздяла с бившия испански футболист.

Говорейки на встъпителната гала на „Жените в латино музиката“, тя каза: „Няма толкова голямо значение дали някой е верен или не; това, което наистина има значение, е дали продължавате да бъдете верни на себе си.“

Шакира се обърна към жените навсякъде по света, като каза: „Жените са много по-силни, отколкото си мислим. Ние сме по-смели, отколкото си мислим. Мисля, че сме и по-независими, отколкото са ни учили да бъдем. Коя жена не е преминала през опита да търси внимание, обич или одобрение от другите и да е забравила за себе си? Случвало ми се е“.