Скайнет-1А: Необяснима маневра - космическият апарат изчезва от орбитата си след 55 години!

В оенен космически кораб,изстрелян преди 55 години, е изместен от орбитата си - и никой не е съвсем сигурен кой и защо го е направил.

През 1969 г. Обединеното кралство изстрелва Скайнет-1А - военен комуникационен сателит, разположен в орбита над източния бряг на Африка, за да предава информация на британските въоръжени сили. Той спира да работи поради хардуерни проблеми около 18 месеца след началото на експлоатацията си и апаратът е оставен на законите на физиката да обикаля около Земята - сега той е най-старият британски космически апарат, който все още се намира в Космоса.

Добре е да проверявате излезлите от употреба сателити, за да се уверите, че космическите отпадъци не са на път да се сблъскат с работещи сателити или с населени райони на Земята под тях. През 70-те години на миналия век, когато спътникът е бил внимателно следен, той се е намирал в геостационарна дъга на около 40 източна дължина, където е останал и при извеждането му от експлоатация. Такива орбити са обект на гравитационни смущения от страна на Слънцето, Земята и Луната.

