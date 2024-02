50 години по-късно: САЩ се връщат на Луната с търговски космически кораб

Б азирана в Хюстън компания е планирана да се опита да приземи първия космически кораб на Америка на Луната от повече от 50 години, като част от нова флотилия от финансирани от НАСА търговски спускаеми апарати.

Луда надпревара: Кой пръв отново ще изпрати човек на Луната

Те са предназначени да проправят пътя за астронавтите да се върнат по-късно на небесния съсед на Земята това десетилетие.

Odysseus’ Terrain Relative Navigation camera captured this image of the Bel’kovich K crater in the Moon’s northern equatorial highlands.



It is an approximate 50 km diameter crater with mountains in the center, made when the crater was formed.

(21FEB2024 1750 CST) pic.twitter.com/0egu0NOrKP