Рядкото заболяване, което спира хората да изпитват страх

Страхът е ключов за оцеляването ни - как живеят хората, които не могат да го усетят?

30 септември 2025, 06:26
Рядкото заболяване, което спира хората да изпитват страх
Източник: iStock

С трахът е еволюционна тактика за оцеляване. Малък брой хора обаче имат рядко състояние, което означава, че не се страхуват от нищо. Как живеят те без страх?

Представете си, че скачате от самолет и не чувствате нищо. Няма прилив на адреналин, нито ускорен пулс, пише ВВС. Това е реалността за Джорди Черник, британец, на когото са премахнати надбъбречните жлези, за да се намали тревожността, причинена от синдрома на Кушинг – рядко заболяване, при което надбъбречните жлези произвеждат твърде много кортизол, хормон на стреса.

Лечението подействало твърде добре. Джорди спрял да изпитва тревожност, но нещо не било наред. По време на пътуване до Дисниленд през 2012 г. той се качил на влакче на ужасите и осъзнал, че не чувства страх. Впоследствие скачал с парашут от самолет, спускал се с въже от моста Тайн в Нюкасъл и се спускал по небостъргача Shard в Лондон – всичко това без да усеща дори леко повишен пулс.

Жена се зарази с "бактерия човекоядец" в морето, ето как

Опитът на Черник е рядък, но не уникален. Той може да звучи познато на хората с болестта на Урбах-Вийте (известна също като липоидна протеиноза), генетично състояние, толкова рядко, че само около 400 души са диагностицирани с него.

Един известен пациент с Урбах-Вийте, известен като СМ, е обект на научни изследвания в Университета на Айова в САЩ от средата на 80-те години. В началото на 2000-те години Джъстин Файнщайн, се присъединил към екипа и започнал да търси начини да уплаши СМ.

„Показвахме ѝ всеки хорър филм, който можехме да намерим“, казва Файнщайн, сега клиничен невропсихолог в Float Research Collective, организация, която популяризира терапията с флотация (REST) като лечение за болка, стрес, тревожност и свързани състояния.

10 мита за менопаузата, които експертите отхвърлят

Нито "Проклятието Блеър“, нито „Арахнофобия“, „Сиянието“ или „Мълчанието на агнетата“ предизвикали страх у нея. Дори обиколка на санаториума Уейвърли Хилс, зловеща къща с духове, не оказала никакъв ефект.

„Изложихме я на реални заплахи като змии и паяци. Но не само че тя показа изразена липса на страх, но и не можа да се сдържи да не се приближи до тях“, казва Файнщайн. „Имаше почти непреодолимо любопитство да докосва и взаимодейства с различните същества.“

Болестта на Урбах-Вийте е причинена от единична мутация в гена ECM1, намиращ се на хромозома 1. ECM1 е един от многото протеини, критични за поддържането на извънклетъчния матрикс (ECM), поддържаща мрежа, която държи клетките и тъканите на място. Когато ECM1 е увреден, калций и колаген започват да се натрупват, причинявайки клетъчна смърт. Една част от тялото, която изглежда е особено уязвима към този процес, е амигдалата – бадемовидна област в мозъка, отдавна смятана за играеща роля в обработката на страха.

В случая на СМ тя спряла да изпитва страх, когато болестта на Урбах-Вийте унищожила нейната амигдала. „Това, което е забележително, е, че е специфично за страха – способността й да обработва други видове емоции е предимно непокътната, независимо дали става въпрос за щастие, гняв или тъга“, казва Файнщайн.

Различни видове страх

Историята обаче е по-сложна. Оказва се, че амигдалата може да играе по-голяма роля при определени видове страх, отколкото при други. Например, тя изглежда е критична за условния страх. Експерименти с гризачи показват, че животни, които получават електрически удар веднага след звук, се научават да замръзват, когато чуят само звука.

Въпреки това, докато СМ знае да не докосва горещ тиган, току-що изваден от фурната, тя не може да изпита страх – тоест не изпитва ускорен пулс и прилив на адреналин, когато е изложена на стимули, които преди са били свързани с болка. СМ също не е в състояние да разпознава израженията на страх у другите, въпреки че може да разпознае изражения на радост и тъга.

Тя също е изключително общителна и дружелюбна, но в същото време има трудности да разпознава и избягва опасни ситуации, което я е довело до заплахи с нож и пистолет повече от веднъж.

„Тя е склонна да се приближава до хора, които би трябвало да избягва, и си е навлякла доста неприятности поради неспособността си да усеща надеждността на хората“, казва Файнщайн.

В едно проучване изследователите помолили непознат да се приближи до СМ, която сигнализирала разстоянието, на което се чувствала най-комфортно. Предпочитаното й разстояние било 0,34 м, което е почти наполовина от това на другите доброволци, което предполага, че тя е необичайно удобна с хора, намиращи се в личното й пространство.

„В тази ситуация СМ и други лица с увреждане на амигдалата ще се доближат нос до нос с относително непознати експериментатори, което е нещо, което здравите контролни участници с непокътната амигдала по същество никога не биха направили“, казва Александър Шакман, професор по психология в университета на Мериленд, САЩ. Този резултат предполага, че амигдалата може да играе роля в организирането на това как реагираме на социалния свят.

Еволюционната важност на страха

Разбира се, СМ е само един човек, така че научните находки, базирани на нейния опит, не непременно ще важат за всички останали. Уникалното в нейния случай е, че болестта й почти напълно унищожила амигдалата й, оставяйки други региони непокътнати. Въпреки това хората могат да реагират различно на един и същ тип мозъчно увреждане. Възрастта, на която се случва увреждането на мозъка, също може да играе роля в това как човек се възстановява.

Въпреки това забележителната история на СМ подчертава защо сме еволюирали да изпитваме страх на първо място. Всички гръбначни животни, включително бозайници, птици, влечуги, земноводни и риби, притежават амигдала, и тя очевидно е огромна помощ за оцеляването.

„Когато увредите амигдалата и върнете животното обратно в дивата природа, то обикновено умира в рамките на часове или дни“, казва Файнщайн. „И това е, защото без тази критична схема за навигиране във външния свят, тези животни се поставят в опасни ситуации.“

Пациентката СМ обаче е успяла да живее над половин век без своята амигдала, въпреки че е била в някои много рискови ситуации

„Един от въпросите, които нейният случай повдига в моите очи, е, че тази първична емоция на страха може би вече не е необходима в съвременния живот“, казва Файнщайн. „Тя може да причини повече вреда, отколкото полза, особено в западните общества, където много от основните ни нужди за оцеляване са задоволени, но виждаме нива на стрес и тревожни разстройства, които всъщност са доста извън нормите.“

Източник: BBC    
