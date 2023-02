Научен пробив: Трети пациент с ХИВ е излекуван след трансплантация на стволови клетки

П ациент е бил излекуван от вируса ХИВ след трансплантация на стволови клетки, твърдят учени, цитирани от Пи Ай мидиа/ДПА.

Мъжът на 53 години е едва третият човек в света, излекуван от заболяването с терапия.

Той е спрял антиретровирусното лечение (което включва приемане на препарати за потискане на вируса) от четири години, като симптомите не са се появили отново.

Както и в случаите на другите двама пациенти, трансплантацията е извършена за лечение на остро заболяване на кръвта, в неговия случай левкемия, която е развил в допълнение към ХИВ инфекцията.

