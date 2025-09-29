България

Голямо предприятие във Велико Търново може да остане без разрешително

Министър Генов припомни, че е предприел смяна на ръководството на екоинспекцията

29 септември 2025, 20:41
„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“

„Топлофикация“ публикува график за ремонта в „Дружба 2“
Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ

Теч на гориво от български F-16, пращат експерт от САЩ
Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев

Финалът, който надхвърли спорта: Какво каза Симоне Анцани на разплакания Дамян Колев
Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки

Служители на „Автомобилна администрация“ заплашиха със стачка, искат оставки
Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото
Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс
Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол
До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

М инистерството на околната среда и водите (МОСВ) затяга контролната дейност спрямо предприятията във Велико Търново заради множеството сигнали за замърсяване на въздуха от индустрията в града. Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов на брифинг след работна среща с кмета на общината Даниел Панов, областния управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, директора на РИОСВ – Велико Търново Станислав Станчев, народни представители от региона и общински съветници.

Целта на актуализацията е да се завишат изискванията по отношение на нормите за допустими емисии при работата. 

Парламентът прие окончателно промените в Закона за опазване на околната среда

В срок от една седмица едно от водещите предприятия в региона трябва да внесе в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) предложение за промяна в работата на инсталациите.

„Ако това предписание не се изпълни, ще бъде заявено служебно отваряне на процедурата по промяна на комплексното разрешително и ще бъдат преразгледани начините и условията, по които се работи в момента“, обясни министър Генов. 

Той определи проблема със замърсяването на въздуха от това производство като „тормоз“ над жителите на Велико Търново и пое ангажимент МОСВ, РИОСВ и ИАОС да изпълнят изискванията на закона във възможно най-кратки срокове, така че да се гарантира здравословна среда за живот.

Генов: Ще обжалваме решенията за Даулите и Карандила

„При становище от здравен орган – например Регионалната здравна инспекция, за заплаха за здравето на гражданите, може от наша страна да бъде наложена принудителна административна мярка, т.е. дейността на предприятието да бъде преустановена временно, докато не се гарантира, че няма вреда за здравето на хората“, заяви още министър Манол Генов. Той изрази позицията, че проблемът може да бъде решен съвместно с усилията на МОСВ и Министерството на здравеопазването, като се разчита на контролните функции на РИОСВ и РЗИ.

Министър Генов припомни, че е предприел смяна на ръководството на екоинспекцията преди няколко месеца именно защото е установил пропуски в контрола.

Заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева  съобщи, че до края на годината във Велико Търново ще има нова измервателна станция, която е мобилна и ще може да се поставя където е необходимо. Станцията ще покрива много по-широк кръг от показатели, проследяващи качеството на атмосферния въздух. 

Източник: МОСВ    
Велико Търново замърсяване
Последвайте ни
Арестуваха българка в Русия

Арестуваха българка в Русия

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Путин нареди най-голямата есенна мобилизация от 2016 г. насам

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

Това оръжие се доказа в Украйна, сега всички го искат

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
10-те най-стари породи кучета в света

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 1 ден
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 1 ден
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 1 ден
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 23 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Русия напусна конвенцията срещу изтезанията

Свят Преди 3 часа

По-рано руският парламент гласува за оттеглянето от договора, ратифициран от Москва през 1998 г.

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Впечатляващ резултат отбеляза „Пееш или лъжеш“ в ефира на NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Стартът на третия сезон на шоуто остави далеч назад конкуренцията

Снимката е илюстративна

Открито е изоставено в кашон новородено бебе до пътя

Свят Преди 5 часа

Новороденото бебе е в добро здраве, съобщават властите във Филипините

<p>Жестоко убийство в Пещера, съсед уби 62-годишна жена с нож</p>

Съсед уби 62-годишна жена в Пещера с нож, задържан и обвинен е

България Преди 6 часа

48-годишният П.Б. е извършил нападението след кражба на пари и телефон, прокуратурата в Пазарджик поиска „задържане под стража“

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Премиерът Желязков в Плевен: Да бъдат намалени водозагубите

Свят Преди 6 часа

В "Дружба" загубите по водопроводната система достигат 80%, посочи той

<p>Медведев предупреди за опасност от ядрена война с Русия</p>

Медведев предупреди Европа за опасност от ядрена война с Русия

Свят Преди 6 часа

Русия не се нуждае от война с "фригидната стара Европа", каза той

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Какво може да ви каже размерът на врата ви за вашето здраве?

Любопитно Преди 6 часа

Според проучване обиколката на врата един ден може дори да замени обиколката на талията като клиничен показател

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

Румен Христов: Следващият президент ще е от ГЕРБ – СДС

България Преди 6 часа

Това е много важно, защото на нас ни трябва проевропейски ориентиран кандидат, каза той

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Сблъсък между два автобуса в Хамбург, 20 ранени, сред които и деца

Свят Преди 7 часа

Причината за катастрофата все още се разследва

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

Шофьори в опасност - между 30 000 и 60 000 коли карат без „Гражданска отговорност“

България Преди 7 часа

Тол камерите ще засичат нарушителите, а Гаранционният фонд осигурява историята на щетимостта за застрахователите

<p>Руските войски са обкръжени край Добропиля</p>

Сирски: Руските войски са обкръжени край Добропиля

Свят Преди 7 часа

Той също така подчертава, че за периода на контраофанзивната операция площта на освободената територия възлиза на около 175 кв. км.

Три начина да се справите с емоционални вампири

Три начина да се справите с емоционални вампири

Любопитно Преди 7 часа

Токсичните отношения оказват негативно влияние на психичното ви здраве

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Швеция изпраща противодронови системи и радари на Дания

Свят Преди 7 часа

Дания наложи забрана за пускане на цивилни дронове, след като през нощта бяха забелязани дронове над военни съоръжения

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Пътник без билет е открит мъртъв в колесника на самолет на American Airlines

Свят Преди 7 часа

Полицията започна разследване, летището работи нормално

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

Възстановено е движението по пътя Самоков - София

България Преди 7 часа

Движението се осъществяваше двупосочно в една лента

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Маникюрът, на който Мелания Тръмп е вярна вече 14 години

Любопитно Преди 7 часа

През 2011 г. Мелания откри своя перфектен стил: млечнобелият маникюр

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg
1

Айтоският генгер под заплаха

sinoptik.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg

Българка засенчи Наоми Кембъл в Лондон: Ето коя е Димана Сърменова (СНИМКИ)

Edna.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Манчестър Юнайтед готви януарска оферта за нежелан в Атлетико Мадрид

Gong.bg

Атлетико определи цената на Хулиан Алварес, за да отблъсне интереса към него

Gong.bg

Приятелката на Алекс Николов: Със Симеон нямат нуждата да излизат от сянката на баща си, доказали са се

Nova.bg

Публикуваха графика за спиране на парното и топлата вода в "Дружба 2" в София

Nova.bg