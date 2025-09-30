Любопитно

27 септември: Денят, в който Египет проговори – тайните на Розетския камък

Вижте какво се е случило на този ден в историята

30 септември 2025, 06:30
27 септември: Денят, в който Египет проговори – тайните на Розетския камък
Розетският камък   
Н а 27 септември 1822 г. френският учен Жан-Франсоа Шамполион официално обявява пред Френската академия на надписите и изящната литература, че е разшифровал текста на Розетския камък – ключов пробив, който поставя основите на съвременната египтология.

Розетският камък е открит през 1799 г. от френски войници близо до град Розета (днешен Рашид) в Египет, по време на похода на Наполеон. Камъкът съдържа един и същ текст, издълбан в три писмени системи – йероглифи, демотическо писмо и старогръцки език. Именно гръцкият превод става отправната точка за разчитането.

Десетилетия наред учени от различни държави се опитват да разбият тайната на древните египетски знаци.

Сред тях е и английският полимат Томас Йънг, който прави първи пробиви, но не достига до цялостно решение.

Шамполион, който още от дете се проявил като гений на езиците, насочва усилията си към египетските йероглифи. Той сравнява знаците с коптския език – последния наследник на древноегипетския – и стига до извода, че йероглифите съчетават фонетични знаци (означаващи звуци) и идеограми (символи с цялостно значение).

Голямото откритие

На 27 септември 1822 г. Шамполион представя труда си в Париж. Той доказва, че имената на фараоните, изписани в картуши, могат да бъдат прочетени фонетично. Така например разчита името на Птолемей, а после и на Клеопатра. Това откритие отваря вратата към разчитането на целия египетски език и хиляди години история, заключена в храмове, гробници и папируси.

Обявяването на разшифроването на Розетския камък е едно от най-големите постижения в науката за XIX в. То поставя началото на египтологията като академична дисциплина и връща на света загубената писмена култура на Древен Египет. Благодарение на Шамполион днес можем да четем и разбираме текстове, създавани преди повече от 3000 години.

Жан-Франсоа Шамполион остава в историята като „бащата на египтологията“. Неговият труд не само разкрива език, но и отваря врата към една от най-великите цивилизации на човечеството.

  • Кой уби Кенеди – заключенията на комисията Уорън

На 27 септември 1964 г. в Съединените щати официално е публикуван заключителният доклад на т.нар. Комисия Уорън, създадена да разследва убийството на президента Джон Ф. Кенеди. Докладът е резултат от месеци разследвания, стотици свидетелски показания и огромно обществено напрежение след трагичните събития от 22 ноември 1963 г. в Далас, когато Кенеди е застрелян по време на автомобилно шествие.

След покушението, новоизбраният президент Линдън Б. Джонсън учредява специална комисия, оглавявана от главния съдия на Върховния съд Ърл Уорън. В състава ѝ влизат седем високопоставени личности – конгресмени, сенатори и общественици. Целта е да се проведе независимо, обективно и авторитетно разследване, което да отговори на въпросите на американската и световната общественост.

Основните изводи

След продължително проучване, което включва 552 свидетелски показания и около 3 000 събрани документа, Комисията Уорън достига до няколко ключови заключения:

  • Лий Харви Осуалд е единственият стрелец и извършител на убийството.
  • Президентът Кенеди е бил прострелян два пъти – веднъж в горната част на гърба и фатално в главата.
  • Няма доказателства за вътрешна или международна конспирация – нито участие на съветски, кубински или други служби, нито съучастие на американски институции.
  • Осуалд е действал самостоятелно, без помощници или организирана група.

Докладът обхваща над 900 страници, придружени от 26 тома доказателствен материал.

Обществената реакция

Първоначално докладът е приет като официалната истина за смъртта на Кенеди. С времето обаче започват да се появяват съмнения и критики. Много граждани и изследователи поставят под въпрос заключението, че Осуалд е действал сам. Те изтъкват противоречия в свидетелските показания, неясноти около броя на изстрелите и посоката им, както и обстоятелствата около убийството на самия Осуалд от Джак Руби два дни след атентата.

Докладът на Комисията Уорън остава един от най-спорните документи в американската история. Той бележи началото на десетилетия спекулации и конспиративни теории около смъртта на Кенеди. Въпреки това, официалната позиция на правителството на САЩ и до днес е, че заключенията на комисията са верни.

Още събития на 27 септември:

  • 1996 г. – В обръщение по БНТ президентът д-р Желю Желев обявява, че е изпратил лична молба до МВФ за финансова помощ за България.
  • 1998 г. – Интернет търсачката на Google обявява, че това е нейният рожден ден.

Родени:

  • 1601 г. – роден е френският крал Луи XIII
  • 1947 г. – роден е американският певец и актьор Мийт Лоуф
  • 1972 г. – родена е американската актриса Гуинет Полтроу („Хук“, „Седем“, „Перфектно убийство“, „Влюбеният Шекспир“, „Талантливият мистър Рипли“, „Железният човек“)

Починали:

  • 1917 г. – умира френският художник Едгар Дега
  • 2017 г. – умира американският издател Хю Хефнър
  • 2024 г. – умира английската актриса Маги Смит („Смърт край Нил“, „Хук“, „Хари Потър“)

