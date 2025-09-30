България

Слънчев вторник, след него – есен с обилни дъждове и застудяване

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, за София – около 6°

30 септември 2025, 06:22
Слънчев вторник, след него – есен с обилни дъждове и застудяване
Източник: iStock/Getty Images

Н ад повечето места в Западна България облачността ще намалее до предимно ясно. В източните райони облачността ще е значителна и на отделни места ще превали, но до сутринта валежите ще спрат и там ще се проясни. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Минималните температури ще са между 5° и 10°, за София – около 6°.

След обяд над крайните североизточни райони облачността ще се увеличи и на места там ще превали дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е до умерен, в Дунавската равнина и в Горнотракийската низина временно ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 16° и 21°, за София – около 16°.

  • Планините

Над планините облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно слънчево време. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 11°, на 2000 метра - около 4°.

  • Черноморието

По Черноморието облачността ще е променлива, след обяд над крайните северни райони - значителна и на места ще превали. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 21°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Най-популярните дестинации, които да посетим през есента
10 снимки
Храм Tenryu ji
есен гора
есен двойка парк възрастни хора
есен
  • Сряда и четвъртък

В началото на октомври в нашата страна ще се създаде валежна обстановка. В сряда облачността ще се увеличи, но валежите ще са все още предимно слаби и само на отделни места, главно в Северозападна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде от запад-северозапад, в Дунавската равнина ще е умерен. Дневните температури ще достигат 17°-22°, но сутрин ще е хладно с преобладаващи минимални между 4° и 9°. В четвъртък ще бъде предимно облачно, с повсеместни валежи от дъжд, в планините над 1800 метра - от сняг. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили, с него ще застудява. Дневните температури ще бъдат в широк интервал от 6°-10° в много райони в Западна България до 16°-20° в югоизточните райони и по Черноморието. Вероятността за значителни количества, на места в Рило-Родопската област и районите в Западна Стара планина, надхвърлящи месечните норми е много голяма. В петък валежите и застудяването ще продължат.

Източник: НИМХ    
Прогноза за времето България Температури Валежи Вятър Облачност Планини Черноморие
Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
