Създателят на първите бебета с редактирани гени започва нови изследвания

К итайски учен, който преди пет години предизвика етичен дебат с твърденията си, че е създал първите в света бебета с редактирани гени, заяви във вторник, че се надява да започне изследвания на редки наследствени заболявания в Хонконг, предаде Асошиейтед прес.

Как живеят първите в света генетично модифицирани деца

През 2018 г. Хъ Цзянкуей шокира света, като обяви, че е създал две генетично модифицирани близначки, наречени Лулу и Нана. Трето подобно дете, Ейми, се роди на следващата година. Съобщението му тогава предизвика глобален дебат относно етиката на генното редактиране. В интервюта за Асошиейтед прес Хъ заяви, че е използвал метод за редактиране на гени CRISPR-Cas9 (КРИСПъР/Кас9), за да деактивира гена CCR5, който позволява на ХИВ да навлиза в клетките. Той е извършил манипулацията с цел да даде на бебетата способността да се противопоставят на СПИН.

Методът за редактиране на гени CRISPR-Cas9 (КРИСПъР/Кас9) е тестван и при други възрастни за лечение на заболявания, но много представители на научната общност критикуват работата на Хъ като ненужна от медицинска гледна точка и неетична, отчасти защото всички генетични промени могат да бъдат предадени на бъдещите поколения.

Китайски пробив в генетиката уплаши света

През 2019 г. Хъ бе осъден от съд в Китай на три години затвор и глоба от 3 милиона юана (445 000 долара). При осъждането му съдът в Шънчжън заяви, че той не е придобил квалификация като лекар, преследвал е слава и печалба, умишлено е нарушил китайските разпоредби за научни изследвания и е преминал етичната граница както в научните изследвания, така и в медицината. Съдът потвърди и третото раждане, като заяви, че проектът му е включвал три генно редактирани бебета, родени от две жени.

The Chinese scientist jailed for gene-editing human embryos is trying to launch a comeback after receiving Hong Kong’s Top Talent visa https://t.co/dZxvce7xyz pic.twitter.com/OyUn53LJIf

Десет месеца след освобождаването си Хъ обяви във вторник в Пекин, че е в контакт с университети, изследователски институти и компании в Хонконг. По-късно властите в Хонконг съобщиха, че са анулирани издадената му работна виза по програма за привличане на образовани кадри.

Методът за редакция на гени CRISPR се оказва опасен

Той каза, че би обмислил да работи в Хонконг, ако има подходяща възможност и че планира да изследва генна терапия за редки наследствени заболявания.

#CRISPR "gives us absolutely unprecedented insight into the functioning of every biological system from tiny yeast to the human being," says gene editor Fyodor Urnov.



Learn more about how CRISPR works as we reflect on 10+ years of gene editing technology: https://t.co/36rePxDT44