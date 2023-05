„Ще живея с това до края на живота си“: Арнолд Шварценегер за раздялата с Мария Шрайвър

Е моционалният Арнолд Шварценегер разсъждава върху тежката си раздяла с бившата си съпруга Мария Шрайвър и причиняването на „болка“ на семейството му в първи трейлър за новия си документален филм за Netflix, „Арнолд“.

Възходът на 75-годишния актьор към славата от скромното му начало в провинциална Австрия до холивудския екшън ще бъде описан в поредицата от три части, която ще бъде пусната на 7 юни - със звездата от „Терминатора“, разсъждаваща върху бурните моменти в личния му живот.

25-годишният брак на Шварценегер с 67-годишната Шрайвър се разпадна през 2011 г., когато стана ясно, че той има син - Джоузеф Баена - от домашната им помощница, Милдред Баена.

Изглежда, за да намекне за скандала с изневярата, Шварценегер казва: „Хората ще помнят моите успехи, но ще помнят и тези провали. Беше много трудно за брака ми, за връзката ми с децата ми. Причиних достатъчно болка на семейството си. Ще трябва да живея с това до края на живота си.“

Сериалът също така включва непоказвани досега кадри на звездата докато тренира и кадри зад кулисите на "пътуването" му в политиката - той в крайна сметка става губернатор на Калифорния.

