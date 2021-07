Ще си купите ли? Продават въздух от шоу на Кание Уест

П очитател е предложил за продан пакетиран въздух от концерта, който рапърът Кание Уест организира миналата седмица за представянето на новия си албум "Donda", пише "Ню мюзикъл експрес".

Началната цена на пакета, предложен за продан в иБей, е била 3333 долара, но вече се е покачила на 60 000 долара.

Someone is selling a bag of air from a Kanye West concert for $60,000 on eBay http://t.co/Bc9G5Dab66 pic.twitter.com/MklhqPPtKA