Бихте ли изпили тази бира? Американци я произвеждат от отпадни води

Н яма да разберете, ако я опитате, в САЩ произвеждат бира с особена съставка: тя е направена от пречистена вода от душовете, мивките и пералните машини в жилищна сграда.

Бирата е безопасна за пиене благодарение на серия от обработки, включващи микрофилтрация и ултравиолетова светлина. Интересната напитка има за цел да привлече вниманието на хората към проблема с недостига на вода и повторното ѝ използване.

"Сградите в световен мащаб използват 14% от цялата питейна вода", казва Аарон Тартаковски, главен изпълнителен директор и съосновател на компания за пречистване на вода, която е направила бирата в сътрудничество с местна пивоварна в Сан Франциско. "Почти няма сгради, в която да се преизползва водата - това се опитваме да променим", обяснява Тартаковски.

Бирата е в стил кьолш (свежа, лека напитка, произхождаща от Германия). Тя е направена с рециклирана сива вода от 40-етажна, луксозна жилищна сграда в Сан Франциско.

Бирата не е предназначена за продажба, тъй като разпоредбите забраняват използването на рециклирани отпадъчни води в търговски напитки, обясняват създателите ѝ

Аарон Тартаковски разказва, че компанията в която работи, оборудва сградите със система за рециклиране на вода, като по този начин премахва необходимостта от изхвърляне на отпадъчни води в канализацията, за да се транспортират до отдалечено пречиствателно съоръжение. Според компанията системата рециклира до 95% от отпадъчните води - или така наречената черна вода, която идва от тоалетните, или сивата вода, която идва от мивките, пералните машини, ваните и душовете.

''Рециклирането се осъществява, чрез биологично третиране за отстраняване на органичните вещества, след това микрофилтриране чрез мембрани с дебелина 0,04 микрона (около дебелината на човешки косъм) и накрая дезинфекция с ултравиолетова светлина и хлор, което прави водата безопасна за повторно използване за непитейни нужди'', разяснява Тартаковски и допълва, че иновативната система инсталирана в сградата е проектирана да рециклира 7500 галона вода на ден или до 2,75 милиона галона годишно.

A beer made from reused shower water – would you drink it? Read more: https://t.co/BexkDsAPo5