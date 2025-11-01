Любопитно

Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза

52-годишният супермодел всяка година вдига феновете си на крак в очакване на 31 октомври, когато най-накрая показва своята пищна визия

1 ноември 2025, 11:26
Кралицата на Хелоуин: Хайди Клум изуми като Медуза
Хайди Клум и съпругът ѝ на Хелоуин   
Източник: GettyImages

Х айди Клум, кралицата на Хелоуин костюмите, най-накрая разкри последната си трансформация след седмици на напрежение сред публиката, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

52-годишният супермодел всяка година вдига феновете си на крак в очакване на 31 октомври, когато най-накрая показва своята пищна визия.

В миналите Хелоуини я е обличала като И.Т., гигантски червей, Бети Буп, Фиона от Шрек, а дори и себе си на 95-годишна възраст.

Никой не надминава Медуза! Новият образ на Хайди Клум е вкаменяващо съвършенство
10 снимки
Хайди Клум парти
Хайди Клум парти
Хайди Клум парти
Хайди Клум парти

В началото на този месец тя разкри, че работи върху новия си образ с гримьора и дизайнер на протези Майк Марино, човекът зад визията на Колин Фарел като Пингвина.

Сега тяхното творение беше показано, след като Хайди беше домакин на своята 24-та звездна Хелоуин вечеря, облечена като никоя друга освен Медуза. Конкретно, нейната версия на гръцката митологична личност изглежда е вдъхновена от тази в филма от 1981 г. „Сблъсъкът на титаните“.

Подобно на героинята от филма от 1980-те, Медуза на Хайди беше въоръжена с лък и стрела

и има дълга змийска опашка вместо крака, на фона на традиционните изобразявания.

Най-емблематичните костюми на Хайди Клум за Хелоуин през годините
10 снимки
Хайди Клум
Хайди Клум
Хайди Клум
Хайди Клум

Хайди беше придружена от съпруга си Том Каулитц, на 36 г., облечен като един от приятелите на Персей, който се превръща в камък, поглеждайки към Медуза.

По темата

Източник: Daily Mail    
Хайди Клум Хелоуин костюми Медуза супермодел Хелоуин парти Майк Марино Том Каулитц гръцка митология сблъсъкът на титаните
