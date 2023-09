Шок, тъга и гняв: Отсякоха дървото на Робин Худ във Великобритания

16-годишно момче бе арестувано по подозрение, че стои зад шокиращото отсичане на явора, известен като "Дървото на Робин Худ", намиращ се в английския регион Нортъмбърланд.

Дървото доби световна слава, след като бе заснето във филма на Кевин Костнър от 1991 г. „Робин Худ: Принцът на крадците“.

Полицията съобщи, че момчето е освободено под гаранция в очакване на допълнителни разследвания.

We are shocked and desperately saddened to learn that the famous Sycamore Gap tree at Hadrian's Wall has been felled overnight, in what appears to be an act of vandalism.



We know just how much this iconic tree is loved locally, nationally and by everyone who has visited.



We are… pic.twitter.com/QqLMhanzgC — National Trust (@nationaltrust) September 28, 2023

Началник Кевин Уоринг от полицията на Нортумбрия каза: „Това е световноизвестна забележителност и днешните събития предизвикаха шок, тъга и гняв сред местната общност, а и извън нея. Разследването все още е на много ранен етап и апелирам към всеки, който има някаква информация, която може да ни помогне - ако сте видели или чули нещо подозрително, което може да представлява интерес за нас, моля, уведомете ни.“

Управата на националния парк Нортъмбърланд каза: „Потвърждаваме, че за съжаление, известното дърво в Sycamore Gap падна тази нощ.“

„Работим със съответните агенции и наши партньори с интерес към емблематичната забележителност и ще публикуваме повече подробности, след като стане известно какво ще предприемем.“

Хората са помолени да не посещават мястото, близо до Crag Lough, „докато работим по случая, за да разберем какво точно се е случило и да направим мястото безопасно“.

Шокиран и натъжен

От Националния тръст, притежатели на земята, заявиха, че са "шокирани и натъжени" от отсичането на дървото, което бе избрано за английско дърво на годината през 2016 г. в наградите на Woodland Trust.

Андрю Поад, генерален мениджър на тръста за стената на Адриан и долината Тайн, каза: „Дървото е важен и емблематичен елемент от пейзажа, вече близо 200 години и означава много за местната общност и за всеки, който е посещавал мястото."

Един от експертите каза, че според него е малко вероятно дървото да може да бъде спасено.

Absolutely disgusted to hear about Sycamore Gap this morning & that someone has chainsawed down this beautiful tree. I literally cannot understand why someone would do something like that.



At least I'll have the memory of shooting the Milky Way here, one cold January night. pic.twitter.com/PKs7rJJRYa — Stu Meech (@stumeech) September 28, 2023

Джон Паркър, главен изпълнителен директор на The Arboricultural Association, каза: „Отрязването близо до основата е нещо, което се използва при регулирането на дърветата и е традиционен метод. Но когато става дума за толкова старо дърво и толкова голям разрез, ударът вероятно е убил това, което е останало от дървото.“

„Има шанс да изникнат издънки в долната част, но дървото никога няма да може да се възстанови във вида, в който е било преди.“

Г-н Паркър, който работи с асоциацията от 2008 г. и има диплома по дърводобив, описа отсичането на дървото като „абсолютно ужасна гледка“.

Въпреки това Джон Стоукс от The Tree Council каза, че остава обнадежден.

„Много е трудно да се каже дали ще оцелее със сигурност, тъй като не съм го видял на място, но си струва да се надяваме“, каза той.

„По това време на годината дърветата започват да съхраняват енергия в корените си за сезона на растеж през следващата година - и е възможно дървото да порасне с нови издънки следващата пролет.“

„Ако се появят, ще им отнеме много десетилетия, за да прераснат в ново дърво, но това е нов шанс.“

"Но няма да узнаем със сигурност до следващата пролет. Просто ще трябва да стискаме палци и да се надяваме."

Now I'm not a tree surgeon, but I think it's pretty fucking unlikely that a 16 year old kid could wield a chainsaw so expertly in the middle of the night.



This stinks to high heaven.



Another distraction perhaps?#SycamoreGap pic.twitter.com/ePcONCTNsV — 🆂🅲🅾🆃🆃🆈 🎸🎶 (@ScottyGoesAgain) September 28, 2023

Кметът на север от Тайн Джейми Дрискол каза, че в крайна сметка от Националния тръст, като собственици на земята, ще решат какво да се направи с дървото.

Той каза: „Чух предположения, че дървото може да се използва за направата на някакъв вид паметник.“

Съкрушен

Брендън Хейуърд предложил брак на съпругата си Шинейд през януари 2019 г. под дървото.

Двойката, която сега живее в района, се оженила през септември 2021 г. и има 15-месечен син и още едно бебе на път.

„Дървото беше много ценно за мен, защото се надявах, че можем да го посетим отново като семейство, когато децата ни пораснат“, каза той.

„Избрах мястото за предложение, защото се надявах да бъде там и след 50 и 100 години. Съкрушен съм.“

Last night someone cut down the Sycamore Gap Tree at Hadrian's Wall. It was not done for utility, as reprehensible as that may have been. It was pure spite.



For hundreds of years people didn't do acts of malice to the tree. Why today? Why does our society produce such vileness? pic.twitter.com/f2aaL0aOf7 — Nathan Hood (@NathanCJHood) September 28, 2023

Дървото се извисяваше в долната част на стената на Адриан и за него се грижеха както от Националния парк Нортъмбърланд, така и от Националния тръст.

Фотографът Стивън Ломас написа в социалната мрежа X, по-рано известен като Twitter: „Дори не мога да опиша колко съм тъжен, че най-красивото и известно дърво в Англия, Sycamore Gap, е отсечено."

„Поразен съм, че мястото, което обичам най-много в Нортъмбърланд, по същество вече го няма.“

Полицията и комисарят по престъпността за региона Нортумбрия, Ким Макгинес, каза: „Съкрушен съм, че го дървото го няма. То беше наша емблематична забележителност.“

Умоляват се всички, които имат информация, да се свържат с полицията.