Шаман, живял преди 12 000 години, е практикувал общуване с духове

П раисторически човешки скелет, погребан до редица останки от диви животни, може да представлява погребение на „шаман“, умрял преди около 12 000 години, предполага проучване. За случая съобщи Newsweek.

Погребението е разкопано през 2019 г. в археологическия обект на неолитно селище, наречено Çemka Höyük (което означава „могила край водата“ в буквален превод от турски. ез. - бел.ред.) в Турция, казва авторът на изследването Ергюл Кодаш от университета “Мардин Артуклу” пред Newsweek.

Обектът се намира в област Даргечит, провинция Мардин, югоизточна Турция, на левия бряг на река Тигър.

В селището са идентифицирани редица погребения, включително едно, наречено ÇH2019/05. Намерено в останките на кръгла сграда, погребението датира от около 9300 г. пр.н.е. през период, известен като предкерамичен неолит A (PPNA).

Находката - заедно с други на мястото - е важна, защото помага да се хвърли светлина върху погребалните обичаи през този период, според проучването, публикувано в списание L'Anthropologie.

Въпреки че южната част на погребението ÇH2019/05 беше частично повредена поради строителството на пътя между Çemka Höyük и река Тигър, по-голямата част от него остана непокътната. Гробът е покрит с дълъг, плосък варовиков блок, което е "много необичайно" за погребение в епохата на предкерамичния неолит A, коментира Ергюл Кодаш.

Индивидът вътре е погребан в легнало положение. Антропологичният анализ на скелета потвърди, че индивидът е жена на възраст между 25 и 30 години към момента на смъртта, обяснява ученият.

Интересното е, че жената е била погребана с множество животински останки. Изследователите идентифицираха няколко кости (включително череп) на изчезнал вид говеда, известен като зубр, както и останки от дребно преживно животно, кост от яребица, кост от куче и кост от белка, предава Newsweek.

Въпреки че е отворено за тълкуване, естеството на погребението и свързаните с него останки от животни показват, че жената може да е била шаман или най-малкото е била погребана от някой, който е практикувал шаманизъм, според проучването. Това погребението може да представлява един от най-ранните известни примери от този вид в неолитния контекст от Анадолския полуостров, заключават авторите.

