Любопитно

Почитаме двама велики мъченици: Кои са св. Терапонт и св. Йоан Руски

Разказ за невероятната сила на духа пред лицето на гоненията и робството, които обединяват паметта на двамата светци на 27 май

27 май 2026, 09:30
Почитаме двама велики мъченици: Кои са св. Терапонт и св. Йоан Руски
Източник: БТА

С вети Терапонт живял през трети век и бил епископ в град Сарди, област Лидия, в Мала Азия. В средата на века положението в Римската империя станало безнадеждно и християнското учение привличало много последователи. Но християните отхвърляли култа към императора и другите божества, с което предизвиквали враждебността на властите.

Император Валериан организирал нови гонения, много християни били подложени на мъчения и убити. Жертва на императорския указ, който предвиждал смъртно наказание за християните, ако откажат да признаят римската държавна религия, станал и свети Терапонт. Той бил заловен и жестоко изтезаван. Понесъл твърдо изтезанията и на 27 май 259 г. бил посечен с меч.

Свети Йоан бил руски войник християнин, който по време на поредната Руско-турска война в 1711 г. бил взет в плен при град Азов от татарите. Те пък го продали на турски кавалерийски офицер от село Прокопи в малоазийската област Кападокия. Той взел Йоан за ратай, да се грижи за конете му. Селото било в район, където имало много хълмове от пясъчник, в който хората си издълбавали домове, храмове и стопански помещения. Така и в Прокопи Йоан живеел в издълбания обор при конете, но се грижел много добре за тях и господарят му оценил добротата и предаността на ратая християнин. Давал му възможност да се моли и да ходи на църква в пещерния храм „Св. Георги".

Йоан живеел в молитва, смирение и вярност към Христовото звание, бил за пример на християни и мюсюлмани. Упокоил се в 1730 г. и бил погребан с почит от християните в селото. След време се установило, че тялото му е нетленно и го положили в ракла. При размяната на населението през 1924 г. християните от Прокопи се изселили на остров Евбея в Гърция, като взели и мощите на светеца русин. Днес те са една от най-големите християнски светини в южната ни съседка. 

Източник: БТА    
Свети Терапонт Свети Йоан Руски християнство мъченици жития на светии религиозни гонения нетленни мощи история на християнството Прокопи православие
Последвайте ни
Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Борислав Сарафов е подал оставка като началник на НСлС

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Метъл легендите Iron Maiden направиха епично шоу в София

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Това ли е новото българско семейство? Статистиката за децата у нас, която стряска

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

Важен краен срок през юни: Какво ще се случи с компютъра ви, ако пропуснете тази актуализация

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

„Най-добър младежки стартъп в България 2026” навлиза във финалната си фаза - предстоят три финала и церемония по награждаване

biss.bg
Какво представлява фалшивата бременност при котките?

Какво представлява фалшивата бременност при котките?

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 16 часа
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 13 часа
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 12 часа
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на &quot;Хамас&quot;</p>

Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

Свят Преди 15 минути

Засега няма коментар от "Хамас" по отношение на тази информация

<p>Какви послания отправиха политическите лидери по повод Курбан Байрам</p>

Какви послания отправиха политическите лидери по повод свещения мюсюлмански празник Курбан Байрам

Свят Преди 59 минути

Курбан байрам е един от двата големи празника в исляма, който се отбелязва от милиони мюсюлмани по света

<p>Политическо помирение? Зеленски разговаря лично с Порошенко</p>

Зеленски се срещна с Петро Порошенко за първи път от години

Свят Преди 2 часа

Лидерът на „Европейска солидарност“ заяви, че диалогът с парламента е ключов по време на войната.

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

Развръзка с щастлив край: Намериха двете изчезнали деца във Варна

България Преди 2 часа

По данни на полицията те са намерени в изоставен строеж на територията на града

<p>Пхенян изстреля ракети след 37 дни пауза</p>

КНДР е извършила изпитание на нова многофункционална ракетна система

Свят Преди 2 часа

Според Сеул една от ракетите е била балистична с малък обсег

<p>Жертва, ранени и изчезнали: Какво знаем за взрива в завод в САЩ (ОБЗОР)</p>

Девет души са ранени след взривa в завод в САЩ

Свят Преди 3 часа

Екипи продължават издирването на оцелели след експлозията в град Лонгвю

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

10 златни правила за сваляне на високото кръвно без лекарства

Любопитно Преди 3 часа

Високото кръвно налягане уврежда съдовете и увеличава риска от инфаркт или инсулт. Известният диетолог проф. Олег Швец разкрива 10 златни правила как да овладеем хипертонията и да подобрим здравето си, без да посягаме към тежките лекарства

Снимката е илюстративна

Библейска катастрофа или вулканичен хаос? Древни дървета и търсене на Ноевия ковчег разделиха учените

Любопитно Преди 3 часа

Докато фосилите в САЩ възродиха спора за Всемирния потоп, георадари в Турция засякоха 164-метрово лодковидно образувание, съвпадащо с библейските размери

,

42 правила за вечна младост: Безплатните съвети на милионера Брайън Джонсън

Любопитно Преди 3 часа

Джонсън е харчил над 2 милиона долара годишно за радикални медицински процедури

,

БезГранично: Бизнес в Люксембург – как джуджето на Европа се превърна в гигант за предприемачи

БезГранично Преди 3 часа

От „данъчен рай“ до технологичен хъб и космическа сила: Ръководство за българския бизнес, който търси глобален трамплин, сигурност и милиардни капитали

,

Обрат във времето: До 34° днес, но вижте откога започват градушки

България Преди 3 часа

Температурите днес ще достигнат 34 градуса, в София – около 28°

Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Шойгу предупреди Беларус за атака от НАТО

Свят Преди 10 часа

Западните страни, според него, "не крият агресивните си планове по отношение на Русия и Беларус"

Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Авария в завод за целулоза в щата Вашингтон, има ранени

Свят Преди 10 часа

Предполага се, че става въпрос за експлозия на резервоар с опасна течност

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

Няма да има намаляване на делегираните бюджети за култура

България Преди 11 часа

Иран пусна интернета

Иран пусна интернета

Свят Преди 12 часа

Данните в реално време показват частично възстановяване

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Тръмп свиква извънредно заседание на кабинета си заради Иран

Свят Преди 14 часа

Срещата ще се проведе в усамотена резиденция в планините на щата Мериленд

Всичко от днес

От мрежата

13 уверени породи кучета, които никога не се съмняват в себе си

dogsandcats.bg

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg
1

Задава се студен фронт с летни бури

sinoptik.bg

Силата на споделената любов

Edna.bg

Тото и Кристин на среща с най-известните супергерои, потопиха се в света на Warner Bros

Edna.bg

Обявиха нарядите за баражите в efbet Лига

Gong.bg

Взима ли Левски тунизийски национал?

Gong.bg

Борислав Сарафов подаде оставка като началник на НСлС

Nova.bg

"Дървото падна от нищото, разлетяха се и стършели": Говори майката, чието дете се размина на косъм от трагедия в Чирпан

Nova.bg