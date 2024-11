Севернокорейски войници сe пристрастяват към порното на фронта в Украйна

К огато сте ограничени за почти всичко, просто искате да имате малко парченце свобода на всяка цена. Точно това се случва със севернокорейските войници. Военните, които се присъединиха към военния фронт в Украйна от името на Русия, за първи път получиха достъп до неограничен интернет. И според доклад те го използват, за да гледат тонове порнография, за ужас на Владимир Путин.

Според доклад на Financial Times севернокорейските войници са получили „неограничен“ достъп до интернет и се възползват от него, като се „тъпчат“ с порнография. В понеделник войниците от Северна Корея за първи път се включиха в битка в Украйна - но се твърди, че са започнали да се борят с различни демони, преди да стъпят на полето, се казва в статията.

„Надежден източник ми каза, че севернокорейските войници, които са изпратени да се бият на страната на Русия, никога преди не са имали неограничен достъп до интернет. В резултат на това те се тъпчат с порнография“, пише външният коментатор на Financial Times Гидеон Рахман в публикация в X.

Коментаторът обаче не предоставя допълнителен контекст за това откъде неговият източник знае навиците за сърфиране в интернет на около 10 000 севернокорейски военни. Забележително е, че НАТО и Пентагонът потвърдиха, че около 10 000 севернокорейски военнослужещи се намират в Русия, като повечето от тях са съсредоточени в близост до границата с Украйна в Курск, където силите на Кремъл се мъчат да отблъснат украинско нахлуване.

North Korean soldiers experience the joys of the capitalist world: they sit in Tik-Tok, hang posters with South Korean models.

Recently, there was also information from a Financial Times speaker that they were overly addicted to porn, which, for obvious reasons, they had never… pic.twitter.com/pCPZjZsd8e