Семейството на американски милионер връща заграбени артефакти на Камбоджа

С емейството на покойния американски милиардер Джордж Линдеман се е съгласило да върне 33 заграбени артефакта на Камбоджа, съобщи Ройтерс.

Според Камбоджа решението е "от голямо значение".

В колекцията има статуи на божества, ангели и демони от 10-и и 12-и век от Кох Кер - древната столица на кхмерското царство и от Ангкор Ват, съобщиха от нюйоркската прокуратура. Решението на семейството да върне артефактите е доброволно.

Археологическите обекти в Камбоджа са разграбени по време на гражданските конфликти от 60-те до 90-те години на миналия век и правителството от години се стреми да върне антиките. Някои от тях са изложени в американски музеи.

Съединените щати репатрираха 27 контрабандно внесени антики в Камбоджа през 2021 г., включително хиндуистки и будистки статуи, оценени на около 3,8 млн. долара, а миналата година върнаха още 30, сред които някои на повече от 1000 години.

Артефактите, които са били притежание на семейство Линдеман, се очаква да бъдат репатрирани тази година.

