"Семейство Симпсън" - Знаете ли на колко години е Хоумър

В нимателните зрители, фенове на сериала "Семейство Симпсън", разбраха истинската възраст на главния герой Хоумър 30 години след премиерата на поредицата.

В 16-ата серия на четвъртия сезон някои зрители забелязаха точната дата на раждането му върху изображението на шофьорската му книжка, съобщи в. "Дейли Мейл".

Оказа се, че главата на популярно семейство е навършил 64 години преди няколко дни (в сертификата се вижда датата 12 май 1956 г.), заради което стотици фенове го поздравиха в онлайн пространството.

"Днес е рожденият ден на Хоумър. Моля, изпратете му колкото се може повече хамбургери", това гласи съобщение на официалната страница на поредицата в Twitter.

Анимацита неведнъж е успявала да "надникне" в бъдещето, предричайки редица събития по цял свят. Почитатели на "Семейство Симпсън" са убедени, че анимационният сериал е предрекъл появата на коронавируса още през 1993 г. Онлайн съществува теория, че дългогодишната анимация многобройни пъти е успявала да предвиди, и то със стряскаща точност, събития от бъдещето.

Само част от тях са избирането на Доналд Тръмп за президент на Съединените щати, появата на смарт часовници, както и резултатите на световното първенство по футбол.

В случая става въпрос за епизод от четвъртия сезон на "Семейство Симпсън", с името "Мардж в окови" от 1993 г. По време на епизода от работещ в стаята на героите телевизор може да се чуе новинарска емисия, в която се говори за опасния"Грип Осака".

