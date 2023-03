"Семейство Симпсън" с нови предсказания

Ф енове на "Семейство Симпсън" твърдят, че стар епизод е предсказал възмущението от "Давид" на Микеланджело. За пореден път се забеляза, че дългогодишната анимационна поредица сякаш предсказва събития от реалния живот години преди те да се случат. Този път става дума за Давид на Микеланджело.

Миналата седмица директорът на училището в Талахаси, Флорида, подаде оставка, след като родители се оплакаха от урок по ренесансово изкуство, включващ емблематичната статуя на Давид на Микеланджело без дрехи, като един от родителите дори я нарече "порнографска".

Хората разбраха, че ситуацията е страшно подобна на епизода от 1990 г. на "Семейство Симпсън", озаглавен "Itchy & Scratchy & Marge".

В епизода Мардж създава активистка група, наречена "Спрингфийлдци за ненасилие, разбирателство и помощ", за да подаде петиция до създателите на анимационния филм "Itchy & Scratchy" да премахнат насилието от своето предаване.

По-късно обаче членовете на организацията я молят да оглави и петиция "срещу тази гадост", каквато е статуята на Давид, след като тя пристига в Спрингфийлд, тъй като според тях тя "графично изобразява части от човешкото тяло, които, колкото и практични да са, са лоши". В епизода Мардж основава група, която да премахне насилието.

Статуята на Давид пристига в Спрингфийлд в "Семейство Симпсън", където Мардж насърчава всички да отидат да се възхитят на произведението на изкуството. След това Мардж се появява в епизод на измислената новинарска програма "Смартлайн", за да обсъди дали Дейвид е "шедьовър или просто някакъв човек със свалени панталони".

За ужас на групата си Мардж нарича статуята произведение на изкуството и призовава всички в града да отидат да я видят. Феновете на сериала се включиха в Twitter, за да обсъдят оживялото 33-годишно предсказание на сериала.

"Напомняне, че първите години на "Семейство Симпсън" остро отбелязваха и сатиризираха моралната паника на десницата. Ето ги преди 30 години, когато говорят за Давид", пише един от потребителите.

"Обикновено не съм привърженик на твърдението, че "Симпсън предсказват бъдещето", но това е прекалено точно", признава друг.

"В епизода на "Семейство Симпсън" от 1990 г. беше показан Давид на Микеланджело. Децата вкъщи гледаха. Моите гледаха дори", споделя друг.

„Ако питате мен, истинското възмущение относно статуята на Дейвид във Флорида е, че Стаята на писателя от 2023 г. е толкова лишена от нови идеи, че крадат материали от Семейство Симпсън“, коментира друг.

Епизодът с разкопките е само последният пример в поредица от предишни пророчески части.

