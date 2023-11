Психология на хумора: Колко полезен е смехът

Х уморът е важна част от нашата еволюция и е доказано, че животни, като плъховете, също имат чувство за хумор. Ако гъделичкате плъх, като го почесвате по корема, той издава пронизителен смях (обикновено недоловим за хората).

Освен това хуморът е много важен за социалните взаимоотношения. Хората посочват чувството за хумор като една от най-важните черти в отношенията с партньора им.

