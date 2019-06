С елин Дион приключи през уикенда концертите си в Сизърс палас в Лас Вегас, които започна преди 16 години.

"Този опит беше огромна част от кариерата ми в шоубизнеса... Винаги ще ми е скъп - заяви музикалната легенда. За него трябва да благодаря на толкова много хора.

На първо място сред тях са феновете ми, които ми дадоха възможност да правя това, което обичам".

Шоуто на Селин Дион в Лас Вегас започна през 2003 г.

За 16 години тя изнесе 1141 спектакъла, гледани от 4,5 милиона души.

На последния си концерт в Лас Вегас в събота Селин Дион изпълни нова песен - "Flying On My Own". Тя е от албума "Courage", чието излизане е насрочено за ноември.

По време на последния концерт, на една от големите видеостени в залата, се появи снимка на Селин и покойният й съпруг Рене Анжелил, от когото има три деца.

Този момент предизвика вълна от бурни аплодисменти.

Все пак Селин е известна с това, че притежава невероятно чувство за хумор.

Наред с трогателните балади, тя успява да забавлява публиката си, не само със сценично присъствие, пеене и тоалети, но и с добро чувство за хумор.

Дион прекъсна прощалния си концерт в Лас Вегас, за да изчака зрител от първия ред, който изпитал необходимост, да отиде до тоалетна.

По време на изпълнение на хитовете си в "Сизърс палас", Селин забелязала как един от посетителите станал от първия ред. Тя прекъснала песента си и го изчакала, докато се върне на мястото си.

При това Дион се пошегувала, че това било най-малкото нещо, което би могла да направи за него.

Като се вземе предвид фактът, че изпиталият физиологичен порив зрител сигурно се е разорил, закупувайки две места на първи ред.

Но не си мислете, че певицата ще се отдаде на творческа почивка. Освен нова музика, Дион се подготвя и за световно турне, което стартира тази година през септември.

Селин Дион

