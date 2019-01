Селин Дион харесва новия си външен вид, въпреки коментарите, че е твърде слаба и на прага на анорексията.

След смъртта на съпруга ѝ 50-годишната певица започна все по-често да експериментира с визията си. За никого не е тайна, че Селин Дион обича модата и го демонстрира с избора на тоалети.

МОДНА ИКОНА НА 50 - ВИЖТЕ СЕЛИН ДИОН

В последно време обаче изпълнителката на хита My heart will go on е критикувана, че е отслабнала драстично и се облича твърде предизвикателно за възрастта си.

"Правя това за себе си. Искам да изглеждам силна, красива, женствена и секси", коментира Дион.

"Ако не ви харесвам, оставете ме и не ме снимайте", допълни още певицата.

По думите ѝ, 50-те са най-добрите годините в живота ѝ досега и тя се наслаждава на всеки миг.

Дион отрече слуховете, че има връзка с танцьора, с когото работи - Пепе Муньос, като заяви, че в момента е сама.

"Ние сме добри приятели. Разбира се, че се прегръщаме и се държим за ръце и хората виждат това. Имам предвид, че той е джентълмен и винаги ми подава ръка", уточни певицата.

Тя даде да се разбере, че няма нищо против хората да говорят за тях, защото Муньос е страхотен, а и е нейният най-добър приятел.

През последните две години Пепе Муньос придружава почти навсякъде Селин Дион. Последно двамата бяха заедно на Седмицата на модата в Париж.

Селин Дион загуби съпруга си Рене Анджелил през 2016 г. Той почина на 73-годишна възраст след неуспешна битка с рака. Певицата се запознава със своя бъдещ съпруг и импресарио, когато е само на 12 г. След време двамата се влюбват, женят се и стават родители на три деца.

Източник: Guliver/Getty Images

