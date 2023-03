Селена Гомез "се омъжи" в рокля, достойна за принцеса и необичайни обувки (СНИМКИ)

С нимки зад кулисите на актрисата Селена Гомез на снимачната площадка на третия сезон на нейния хитов телевизионен сериал „Само убийства в сградата“ бяха пуснати в социалните мрежи. За феновете на сериала изглежда, че се очаква сватбен сюжет за следващия сезон.

Гомез бе видяна в бяла сватбена рокля, достойна за принцеса, с дантелена бродерия и пластове тюл. Роклята беше съчетана с дантелен бродиран воал и бели сатенени ръкавици.

В публикация в Instagram, в която тя седи и пие Coca-Cola, актрисата разкри неочакван избор на обувки за сватбения си момент. Гомез е обула бели ботуши с връзки и черна платформа.

Докато феновете се чудят какво се очаква за сюжета, включващ тази сватбена рокля, колегите на Гомес Стив Мартин и Мартин Шорт споделиха още две снимки с актрисата.

Turns out this happened, too. pic.twitter.com/2bWzL3Z15J