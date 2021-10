Секси и предизвикателна на 63 – Шарън Стоун

Х оливудската легенда Шарън Стоун изглеждаше невероятно в предизвикателна златна рокля по време на фотосесия в Южна Франция в събота. 63-годишната актриса показа завидни умения на модел.

Звездата от „Първичен инстинкт“

демонстрира завидна за възрастта си форма.

Шарън Стоун замести принцеса Шарлийн до Алберт

Великолепните ѝ руси къдрици бяха пригладени назад за още по-сексапилен вид.

Sharon Stone, 63, poses for stunning beach shoot in France https://t.co/xK1shxFppo via @DailyMailCeleb