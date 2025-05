Гъркиня се разведе, след като ChatGPT „видя“ изневяра в утайка от кафе

Е дна гъркиня прекрати 12-годишния си брак след като ChatGPT анализира снимки на утайката от кафето на съпруга й. Тази необичайна история стана причина за развод и показва влиянието на нарастващата тенденция на тасеография с помощта на изкуствен интелект, разказва VICE.

След като приготви гръцко кафе за себе си и съпруга си, жената направи снимки на утайката в чашите и помоли ChatGPT да я интерпретира.

(Бел.ред.: тасеографията е метод на предвиждане или гадаене, което интерпретира модели в чаени листенца, кафе или винени утайки)

Чатботът, изглежда, „видя“ признаци на изневяра, по-специално, че съпругът й фантазира за жена, чието име започва с „E“, и че тази жена се опитва да унищожи семейството им. След това гъркинята подава мигновено молба за развод, без дори да информира съпруга си.

„Тя често се занимава с модерни неща“, каза съпругът й в гръцкото сутрешно шоу To Proino. „Един ден тя ни направи гръцко кафе и си помисли, че би било забавно да направи снимки на чашите и да ги покаже на ChatGPT за интерпретация.“ Той не го прие на сериозно.

„Изсмях се като на глупост. Но тя не се. Каза ми да си ходя, информира децата ни за развода и следващото нещо, което разбрах, беше, че получавам обаждане от адвоката й.“

Когато той отказа да се съгласи на взаимна раздяла, тя му връчва официални документи три дни по-късно. Неговият адвокат сега се бори със случая, твърдейки, че генерираната от изкуствения интелект интерпретация на утайка от кафе няма правна легитимация.

„Той е невинен, докато не се докаже противното“, заяви адвокатът пред Greek City Times. Според съпруга това не е първият й контакт с алтернативни системи от вярвания. Преди това тя е следвала предсказанията на астролог в продължение на близо година.

Разводът предизвика вълна от коментари в гръцките социални медии и привлече мнения от действителни практикуващи тасеография, които побързаха да посочат, че фотографирането на остатъчната утайка не е точно начинът, по който работи. Традиционните показания също вземат предвид моделите на пяна, завихрянето и чинийката.

А в случая на разведената двойка - това не е гадаене, а просто алгоритмите, които си вършат работата.

