Филипините: Тайните болници, в които престъпниците поучават нови лица

С поред властите тайни болници във Филипините предлагат услуги по пластична хирургия на бегълци и кръвожадни престъпници, за да им помогнат да избегнат арест.

Две такива нелегални болници могат да бъдат затворени "през следващите седмици", след като полицията нахлу в първата от тях в южните предградия на Манила през май, заяви говорител на полицията пред BBC.

Инструменти за трансплантация на коса, стоматологични импланти и капки за избелване на кожата бяха иззети от болницата в Пасай Сити преди два месеца.

"От тях може да се създаде напълно нов човек", каза Уинстън Джон Касио, говорител на Президентската комисия за борба с организираната престъпност (PAOCC).

Смята се, че двете наблюдавани незаконни болници са четири пъти по-големи от тази в Пасай, твърдят властите.

