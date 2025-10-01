Амал блести в кадифена мини рокля редом до Джордж Клуни (СНИМКИ)

А мал Клуни привлече всички погледи със стегнатите си крака и стилна кадифена мини рокля по време на появата си на червения килим заедно със съпруга си Джордж Клуни. 47-годишната адвокатка и 64-годишният актьор присъстваха на премиерата на най-новия му филм „Джей Кели“ на филмовия фестивал в Ню Йорк в понеделник, 29 септември.

Amal Clooney’s red minidress echoes her wedding day on 11th anniversary https://t.co/hXbAnNVUJa pic.twitter.com/IzfRoxk4lZ — Page Six (@PageSix) September 30, 2025

За специалната вечер Амал избра изкусителна визия – мини рокля, която подчертаваше нейните крака, ръце и рамене. Моделът от колекция есен/зима 2025 на Оскар де ла Рента впечатли с наситено червено кадифе и изящен дизайн без презрамки, украсен с деликатни волани около бюста. Полата бе богато декорирана с триизмерни червени макове, които наподобяваха истински венчелистчета.

Въпреки пищната визия на роклята, именно краката на Амал се превърнаха в акцент. Тя завърши тоалета с любимите си обувки на висок ток Gianvito Rossi Plexi, бижута Cartier и вечерна чантичка от червено кадифе. Кестенявата ѝ коса падаше свободно по раменете на блестящи, обемни вълни.

Джордж Клуни се появи до нея в елегантен тъмносин костюм, съчетан с бледосиня риза с копчета и черни кожени обувки.

Амал напоследък демонстрира особена привързаност към късите подгъви. На 82-рия Международен филмов фестивал във Венеция на 28 август тя впечатли с наситено пурпурна рокля с два подгъва по време на премиерата на „Джей Кели“. Дизайнът на Jean-Louis Scherrer by Erik Mortensen от колекция есен/зима 1995-96 комбинираше мини рокля от тафта без презрамки с ефектни волани и копчета, допълнена от дълъг развяващ се шлейф, който се носеше елегантно зад нея по червения килим. Амал допълни визията със златисти обувки Aquazzura с Т-каишка, златен клъч Jimmy Choo и бижута Cartier – неиздавани обеци Panthère de Cartier и пръстен Grain de Cafe, както тогава отбеляза Vogue.

Все пак звездната адвокатка не избягва и роклите с пълна дължина, когато поводът го изисква. Малко преди появата си на червения килим във Венеция тя бе забелязана в прилепнала рокля Balmain в масложълт цвят, съчетана с бяла чанта Ebene на Balmain и елегантни обувки Prada на висок ток.