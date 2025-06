Амал Клуни сияе в ефирна лятна рокля, Джордж не скри възхищението си

47-годишната Амал Клуни сияеше в елегантна лятна рокля без презрамки по време на вечеря със съпруга си Джордж Клуни.

Блестящата адвокатка по правата на човека избра впечатляваща бяла рокля с черен флорален мотив, която подчертаваше фигурата ѝ, докато двамата вечеряха в емблематичния ресторант Polo Bar заедно с фронтмена на U2 Боно и бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси.

Амал бе оставила кестенявите си коси свободно спуснати, а Джордж не можеше да скрие радостта си – лицето му грееше в широка усмивка, докато държеше ръката на съпругата си. Двойката, която тази година отбелязва 11 години брак, привлече всички погледи.

Поводът за вечерята бе специален – по-рано същата вечер Джордж се изяви на Бродуей в своята разпродадена адаптация на отличения с „Оскар“ филм "Лека нощ и късмет" (Good Night, and Good Luck).

Сред присъстващите на театралната вечер бяха Хилари Клинтън, Нанси Пелоси, Хума Абедин, дъщерята на Хилари – Челси Клинтън, както и модната дизайнерка Таня Тейлър. Във видео, публикувано от HELLO!, се вижда как Хума – за която се предполага, че планира сватба това лято – напуска театъра малко преди Нанси, облечена в яркооранжев панталон, да се отдалечи енергично.

Хилари бе изпратена с аплодисменти от събралата се тълпа, а Челси – облечена в яркочервена лятна рокля с флорални мотиви – я последва в компанията на Таня.

Летният тоалет на Амал беше вторият за вечерта. По-рано тя бе забелязана в елегантна черна рокля с едно рамо, изработена от дантела и кадифе, съчетана със златисти обувки Gianvito Rossi Plexi Pumps – модел, предпочитан от дамите от кралските семейства.

За вечерята обаче Амал заложи на по-свежа и ефирна визия, а Джордж съчета класическа черна риза с кралскосин костюм и бейзболна шапка. При излизането си от ресторанта, той бе забелязан да се шегува с Боно – и двамата се смееха.

