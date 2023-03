Парад от планети озари нощното небе (ВИДЕО/СНИМКИ)

М еркурий, Юпитер, Венера, Уран, Марс и Луната се подредиха в дъга на вечерното небе в понеделник, като някои от тях бяха видими с просто око. Това често се нарича "парад на планетите" и беше видимо след залез слънце на запад.

Добрата видимост към хоризонта и ясното небе дават най-голям шанс да се забележи подреждането.

Миналото лято Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн се събраха в рядко срещано планетарно съединение.

Най-добрият шанс да се видят планетите беше далеч от ярките светлини на града, някъде с ясна и незасегната гледка. Трябваше да се наблюдават рано вечерта, защото Меркурий и Юпитер бързо изчезнаха зад хоризонта.

Някои от най-добрите гледки бяха от северните части на Шотландия и нейните острови заради ясното небе. Професор Катрин Хейманс, кралски астроном за Шотландия, наблюдаваше спектакъла от плажа Портобело в Единбург.

Парадът на планетите: Не пропускайте това рядко космическо събитие

"Наблюдението на планети в кристално ясна нощ заедно с много други ентусиасти на планетарния парад беше абсолютно удоволствие!", каза тя пред Би Би Си.

Астрономът Джейк Фостър от Кралската обсерватория в Гринуич заяви, че подобни подреждания са много специфични за нашата гледна точка от Земята.

"Планетите не са подредени в момента, всички те са разпръснати из Слънчевата система, но само от наша гледна точка, от време на време те се приближават достатъчно близо една до друга на небето, за да можем да видим доста от тях наведнъж", каза той.

"Ако беше по-ясен, можех да видя всичко, единственото, което нямаше да мога да видя, е Уран, за който щеше да трябва телескоп."

В Хексъм, близо до границата с Шотландия, Дан Пай от обсерваторията в Кийлдър каза, че наблюдението на планетите в една линия дава възможност да се погледне от перспективата на нашето място в Слънчевата система.

Той каза: "През нощта разстоянието между тези обекти се променя, тъй като Луната ни заобикаля, ние се движим малко по-далеч около Слънцето, а планетите продължават пътуването си около Слънцето.

