Изгубена картина на Ван Гог отива на търг за рекордните 180 милиона долара

С тотици чакат на опашка в Хонконг, за да видят картина на Винсент ван Гог, която не е излагана публично повече от шест десетилетия, преди търг на „Сотбис“ (Sotheby's) в Ню Йорк, където се очаквa цената ѝ да достигне около 180 милиона щатски долара, съобщиха Ройтерс и АФП.

Търгът на 18 ноември ще бъде тест за състоянието на пазара на произведения нa изкуството в най-високия му сегмент. Колекционерите продължават да се надпреварват за редки и изключително ценни творби, без да се влияят от общата икономическа несигурност, отбелязва осведомителната агенция.

Създадената през май 1890 г. картина Chataigniers en fleurs („Цъфнали кестени“) е една от най-значимите творби от последните дни на нидерландския художник във френското село Овер-сюр-Уаз, където умира около два месеца по-късно на 37-годишна възраст.

Очаква се картината да постави нов рекорд за творба на Ван Гог на търг, казва Скот Нийчел от отдела за модерно и съвременно изкуство на „Сотбис“ в Ню Йорк. „Това е момент на изключителен оптимизъм, бурна енергия, ентусиазъм, страст и цветове в творчеството на художника“, отбелязва той, цитиран от Ройтерс.

Картини от последния период на Ван Гог в Овер-сюр-Уаз, непосредствено след изписването му от психиатрична клиника в Сен-Реми-дьо-Прованс, рядко се появяват на пазара, затова търгът ще привлече вниманието на колекционери, музеи и инвеститори.

„Никога преди не бях чувала за тази картина, затова исках да я видя с очите си“, казва Ли Шаншан, 50-годишна любителка на изкуството, която е пътувала около два часа и половина от южния град Шънджън, за да види творбата.

Картината изобразява цъфнал кестен с пищна корона, която заема основно място в композицията. Тя ще бъде продадена като част от колекция от 12 творби, които отдавна не са показвани публично, включително произведения на Пол Сезан и Клод Моне. Сред петте картини, представени в „Сотбис“ в Лондон в края на септември, бяха „Арлекин“ на Сезан и „Градините "Тюйлери“ на Моне.

След смъртта на Ван Гог през юли 1890 г. „Цъфнали кестени“ става собственост на брат му Тео, а след това - на вдовицата на Тео Йохана ван Гог-Бонгер и сина им Винсент Вилем. По-късно творбата е притежание на германския издател Самуел Фишер, основател на S. Fischer Verlag, преди да постъпи в колекцията на Джордж „Бъди“ ДеСилва - американски автор на песни, филмов продуцент и съосновател на Capitol Records.

През 1953 г. картината е придобита от колекционерката Хариет Харис-Джонас. Нейната сбирка се считала за толкова значима, че нюйоркският музей „Метрополитън“ организирал посещения за меценати в апартамента ѝ на Пето авеню. Картината е закупена от семейство Блакиер през 1975 г.