Сандра Бълок със сериозно решение: Оттегля се от киното

В началото на 90-те години на миналия век светът получи „подаръка“ Сандра Бълок на екрана в екшъни като "Скорост" и драми като "Време за убиване" и "Приложна магия".

През 2000 г. тя вече беше доказана актриса с филми като "Мис таен агент" и "Сблъсъци". След 30 години на екрана Бълок си проправи път към наградите с филмите "Сляпата страна" и "Гравитация". След толкова известност и отличия 57-годишната актриса смята да се откаже от киното.

В интервю за „The Hollywood Reporter“ Сандра Бълок разкри, че ще се оттегли от актьорството. Решението ще ѝ позволи да отделя повече време на децата си (12-годишния син Луис и 10-годишната дъщеря Лайла).

