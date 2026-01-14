Само на 12: Норт Уест отново в центъра на вниманието с нови пиърсинги

К олекцията от пиърсинги на Норт Уест продължава да расте.

Месеци след като предизвика онлайн фурор с пиърсинга си на пръста през септември, 12-годишната дъщеря на Ким Кардашиян и Кание Уест дебютира с две нови модификации на тялото си в социалните мрежи, пише PEOPLE.

На снимка, споделена в Instagram Stories на 13 януари, тийнейджърката показа още два пиърсинга на пръста, които се присъединяват към този на средния ѝ пръст.

Норт комбинира новия си блясък със синя перука и изцяло черен тоалет, включващ тениска Balenciaga, плисирана пола и внушителната си диамантена верижка с череп от Alex Moss New York, която получи от майка си за Коледа. Тя дебютира с новите си бижута и в TikTok, като засне видеоклип, в който показва обеците си и металния си маникюр. Откакто за първи път се появи с модификацията на тялото през 2025 г., Норт, заедно с Кардашиян, гласовито защитава модния си избор.

На 11 ноември потребител на TikTok с псевдоним @mazzy_williams публикува видеоклип с наслагващ текст: „Пиърсингът на пръста на Норт Уест ми разбива сърцето, само на мен ли?“, на който Норт и Кардашиян отговориха „Няма проблем 🫶“ чрез съвместния си акаунт. След това Норт още по-категорично застана зад аксесоара си, публикувайки TikTok на 9 декември със силно и ясно послание. „Това е за всички, които са ядосани заради пиърсинг на пръст“, написа тя, като едновременно с това беззвучно прошепна под аудиозапис: „Защо плачеш? На колко години си? Просто се стегни.“

45-годишната Кардашиян също изрази позицията си по темата. В октомврийски епизод на „Call Her Daddy“ актрисата от „Alls Fair“ призна, че понякога допуска грешки, особено когато позволява на Норт да носи определени тоалети (някои от които са били поставяни под въпрос като подходящи за възрастта ѝ), но подчерта, че всичко, което иска, е „малко грация“.

„Аз си казвам, добре, никога повече няма да го носим. За съжаление, направихме тази грешка пред целия свят“, каза тя и добави: „Като майка, ти сякаш учиш едновременно с това.“

Тя даде и представа как най-голямото ѝ дете се справя с целия този шум. „Тя е наистина зряла в един смисъл, като казва: „Мамо, видях това и всъщност не ме интересува, че не харесват... синята ми коса или това или онова.“ Тя е наистина уверена и казва: „Вероятно не бих се виждала с тези хора.““