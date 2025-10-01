С ярки плитки и уличен стил: Норт Уест засенчи майка си Ким на собственото ѝ събитие

К им Кардашиян направи истински фурор с визията си на откриването на магазина NikeSKIMS в Лос Анджелис в петък – но въпреки всичко бе засенчена от дъщеря си Норт Уест, пише Daily Mail.

44-годишната основателка на SKIMS доведе 12-годишната си първородна дъщеря, за да отпразнуват съвместното партньорство на марката ѝ с Nike при откриването на магазина в търговския център The Grove.

Най-голямото ѝ дете – което тя има от брака си с бившия си съпруг, противоречивия рапър Кание Уест – изглеждаше почти толкова висока, колкото майка си, въпреки че Кардашиян носеше токчета, а Норт бе с ботуши. Риалити звездата показа прочутите си извивки в прилепнал спортен топ с цип до гърдите, комбиниран с къси клинове в кралско лилаво.

Но именно Норт привлече погледите, демонстрирайки собствено чувство за стил – с огромни слънчеви очила с форма на „пъпи очи“, съчетани с ярко улично облекло.

North West chama atenção com unhas extravagantes e look maximalista em passeio com Kim Kardashian https://t.co/GFgmB9tUrN — Quem (@quem) September 29, 2025

С електриково сини плитки, ефектна тениска и масивна огърлица с висулка, тя показа, че е наследила умението на майка си да впечатлява. Появата им на откриването на ребрандирания магазин съвпадна с онлайн премиерата на най-новата колекция NikeSKIMS.

Ким добави сантиметри към височината си с токчета тип джапанки и завърши визията си с големи очила в стил винтидж.

По-рано през седмицата Кардашиян бе поканила Марта Стюарт да празнува със семейството ѝ на специално събитие в Ню Йорк, посветено на колаборацията с Nike. Там тя представи част от моделите в модно ревю, на което присъстваха и сестрите ѝ, както и майка им Крис Дженър.

След официалното лансиране Ким се появи в The Grove със свитата си и Норт, привличайки погледите на всички. Косата ѝ бе оформена на вълни с ефект „мокра визия“, а гримът – бляскав и монохромен в неутрални тонове с подчертани устни.

Източник: Getty Images

Докато Ким заложи на елегантна семплост, Норт показа максималистичен уличен стил – графична тениска, широки баскетболни шорти и дълги плитки в яркосиньо. Усмихната и уверена, тя крачеше редом с майка си, приковавайки вниманието на всички гости.

Няколко дни по-рано Кардашиян позира топлес за корицата на Vogue, където говори за NikeSKIMS.

„За мен това беше естествена стъпка,“ сподели тя за партньорството с Nike. „Skims е силно ориентирана към тялото марка – ние правим бански костюми, домашно облекло, оформящо бельо – и логичното ни развитие беше спортното облекло.“

Тя допълни: „Мечтата ни винаги е била да работим с Nike. Тяхното наследство, иновации и спортна експертиза са перфектната комбинация със Skims и нашата отдаденост на женската форма.“

Освен за новата линия, Ким разкри и тайните си за поддържане на форма.

„Обичам да тренирам – това е моята терапия,“ каза тя. „Тренирам всеки ден. Вдигам тежести – доста големи – и обичам да работя за различни части на тялото в отделни дни. Задължително комбинирам със стречинг и кардио. Пилатесът също е задължителен за мен – усещам веднага, когато не го правя поне веднъж седмично.“

Кардашиян признава, че е от хората, които не могат да се откъснат от телефона си дори във фитнеса: „Сигурна съм, че това изнервя треньора ми, но такава съм.“

Единственото, което отказва, е горещата йога: „Опитах веднъж и заспах. Просто легнах, затворих очи и край. Мога да заспя навсякъде, така че това не е за мен.“