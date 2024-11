С всяко вдишване поемаме от последния дъх на Цезар и 5 молекули от парфюма на Клеопатра

В науката има много цифри, които са толкова големи, че са поразителни. Броят на атомите или молекулите в едно вещество е пример за това. Физиците изглежда се наслаждават на странните и прекрасни начини за предаване на този вид числа, а един пример, който се повтаря от няколко десетилетия (а може би и по-дълго), е колко от последния дъх на Цезар вдишваме в момента. И да, ние споделяме това удоволствие.

Бързо обобщение на историята. На 15 март 44 г. пр.н.е. - прочутата Мартенска ида - Юлий Цезар е прободен 23 пъти, за да защити Римската република от диктаторския му опит да съсредоточи властта в собствените си ръце. Средният капацитет на белите дробове на човек е около 6 литра и за улеснение на изчисленията ще приемем (така или иначе, никой от вас не е бил там), че Цезар е бил напълно среден.

В един литър въздух има около 2,5х1022 молекули. Това са 25, последвани от 21 нули. Последният дъх на Цезар е бил шест пъти по-голям, така че 1,5 х1023 молекули. Двадесет и един века по-късно молекулите от последния дъх на Цезар вече са добре разпределени в атмосферата, където броят на молекулите обикновено се дава като около 1044 въз основа на приблизителната му маса и повърхностна плътност.

