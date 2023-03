С час напред: Защо хората мразят смяната на часа?

Н ад половината от населението ни мрази всяка пролет да премества часовника напред. Нашият биологичен часовник се синхронизира ежедневно с променящата се продължителност на светлината и тъмнината, давайки ни нашия циркаден ритъм.

Промяната на механичните часовници на живота причинява хаос на биологичния часовник в мозъците ни.

И все пак „Законът за защита на слънцето“, предложен от сенатор Марко Рубио и колеги, има за цел да направи лятното часово време постоянно. Те обаче го разбират наобратно: стандартното време, а не лятното часово време, е най-в синхрон с човешката биология.

