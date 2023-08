Руски учени отгледаха дини на най-студеното място на Земята

У чените успешно са отгледали дини на най-малко вероятното място в света-Антарктида.

Селскостопанският подвиг е част от експеримент в станция Восток, целогодишна руска изследователска станция, разположена на полюса на студа, наречен така, защото е класифициран като най-студеното място на Земята, където регистрираните температури някога са достигнали студените минус 128,6 градуса по Фаренхайт (минус 89,2 градуса по Целзий).

Дините се появяват на територията на днешен Судан преди повече от 4300 години и са изобразени в древните произведения на изкуството в региона, включително в египетска гробница в Сакара. С други думи, зрънцето се е развило далеч от студената среда на Антарктика.

Russian scientists have grown watermelons in the coldest place on Earth https://t.co/8vMCY5P0oO

За да направят оранжерията на станцията Восток по-гостоприемна за дините, изследователи от Руската антарктическа експедиция на Арктическия и антарктически изследователски институт (AARI), заедно с колеги от Агрофизическия изследователски институт и Института по биомедицински проблеми на Руската академия на науките, са създали оазис където могат да повишат температурата и влажността на въздуха до условия, които са благоприятни за апетитните плодове.

Екипът целенасочено избира два ранни сорта дини не само заради вкуса им, но и заради способността им да се адаптират към ниското атмосферно налягане и липсата на кислород в оранжерията. Те са засадили семената в тънък слой почвен заместител и са използвали специално осветление, което имитира слънчевата светлина. Тъй като нямало насекоми, които да опрашват растенията, изследователите били натоварени да опрашват всичко на ръка.

Russian #scientists have succeeded in growing watermelons in the coldest place on the #planet – at the #Antarctic station Vostok - using panoponics or soilless technology, Russia’s Arctic and Antarctic Research Institute (AARI) said.https://t.co/R1yoe7Ygyf pic.twitter.com/RrFRVQFIju