Розамунд Пайк носи „защитен воал“ на наградите „Златен глобус“

Р озамунд Пайк превърна нещастен случай в модна победа.

44-годишната звезда от "Момичето, което изчезна" прикова погледите на наградите "Златен глобус" в неделя с дантелен, изцяло черен ансамбъл, допълнен с воал, поставен върху гладък кок.

Докато разговаряше с Марк Малкин от Variety на червения килим, звездата разкри, че е сложила изящната украса за глава не само заради модата.

За дантеления аксесоар, който закриваше голяма част от лицето ѝ, Пайк каза:

"Това е защитен воал за случая".

"По Коледа имах инцидент на ски", каза звездата и добави:

"Не е това, което искаш, като знаеш, че ще дойдеш на наградите "Златен глобус" на 7 януари."

Раздадоха наградите "Златен глобус": Пълна доминация на "Опенхаймер"

Пайк разказва, че на 26 декември лицето ѝ е било "напълно смазано" и тя си помислила: "Трябва да направя нещо".

След като Малкин изтъкна, че лицето ѝ изглежда без наранявания от инцидента, станал около две седмици преди награждаването, Пайк заяви, че е "излекувана" - но е решила да запази воала.

"Влюбих се в този вид", добави тя.

Rosamund Pike says she had a skiing accident the day after Christmas. #GoldenGlobes https://t.co/bTYJ1neAOi pic.twitter.com/HWqVitwVfY