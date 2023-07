Рики Мартин и Джуан Йосеф се развеждат след 6-годишен брак

Р ики Мартин и Джуан Йосеф се развеждат след 6-годишен брак, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на двойката.

"От известно време обмисляме да променим връзката си и ... решихме да сложим край на брака си с любов, уважение и достойнство за нашите деца", написаха те в Instagram. Публикацията беше споделена на испански език в профила на Мартин и на английски в този на Йосеф.

