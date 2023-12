Режисьорът на "Барби" Грета Гъруиг оглави журито на 77-ия филмов фестивал в Кан

Ф илмовият фестивал в Кан обяви в четвъртък, че Грета Геруиг, режисьорка на летния блокбастър "Барби", ще председателства журито на 77-ото му издание през май. 40-годишната Геруиг, която е също актриса и сценаристка, поема щафетата от шведа Рубен Остлунд, чието жури присъди „Златна палма“ за 2023 г. на съдебната драма „Анатомия на едно падане“.

The Cannes Film Festival announced Thursday that Greta Gerwig, director of summer blockbuster "Barbie," will preside over the jury at its 77th edition in May. https://t.co/R1hBfDZwAX