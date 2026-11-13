Морска мина взриви танкер в Ормузкия проток, твърди Иран

Иранската революционна гвардия съобщи, че танкер за втечнен природен газ се е натъкнал на мина в Ормузкия проток и на борда е избухнал взрив.

Според иранските власти корабът е използвал неразрешен маршрут, но подробности за инцидента не се съобщават.

През първите 10 дни на ноември са атакувани най-малко 10 кораба, а през октомври са регистрирани 37 нападения.

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Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха днес, че танкер за втечнен природен газ се е натъкнал на морска мина в Ормузкия проток, в резултат на което на борда му е станал взрив, предаде Ройтерс, позовавайки се на иранската държавна медия.

Според КГИР плавателният съд е използвал „неразрешен и опасен“ маршрут.

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Засега не се съобщават подробности за танкера.

Вчера ирански медии съобщиха за експлозии на борба на четири петролни танкера в Ормузкия проток, жизненоважен за световното корабоплаване. Според информацията плавателните съдове са пренебрегнали предупрежденията и са навлезли в райони, които Иран смята за ограничени за достъп в рамките на този стратегически морски път.

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Нападенията срещу танкери в протока продължават въпреки възстановяването на корабоплаването и очакванията за деескалация на войната между САЩ, Израел и Иран, довели до спад в цените на петрола.

През първите 10 дни на ноември са били атакувани най-малко 10 кораба. През октомври са регистрирани 37 нападения – най-много за един месец от началото на конфликта в края на февруари, според данни на Вашингтонския институт за близкоизточна политика.