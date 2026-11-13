Син преби 72-годишната си майка в Лъвино - жената е със счупен нос и ребро

49-годишен мъж е задържан за побой над 72-годишната си майка в село Лъвино. Жената е в болница със счупен нос и ребро.

По случая е образувано досъдебно производство.

През 2025 г. престъпленията в условия на домашно насилие в Разградско са нараснали с 15,57% спрямо предходната година.

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Син е задържан за побой над 72-годишната си майка в исперихското село Лъвино. Жената е настанена за лечение в разградската болница със счупен нос, фрактура на ребро и контузни рани по главата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Сигналът за инцидента е подаден в Районното управление в Исперих от Спешния център в града. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че жената е била блъскана и удряна с юмруци и ритници от 49-годишния си син, който живеел при нея. Пострадалата е транспортирана до болницата в Разград за лечение, а мъжът е задържан.

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По случая е образувано досъдебно производство, допълват от полицията в Разград.

Ръст с 15,57 процента на престъпленията в условия на домашно насилие през 2025 г. в сравнение с 2024 г. показва полицейската статистика. По данни на Областната дирекция на полицията в Разград над 60 процента от сигналите за домашно насилие в Разградско са подадени от малките населени места.

Броят на сигналите за домашно насилие се запазва, с тенденция за много бавен спад, каза заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов преди началото на Международната конференция „Справедливо законодателство в синхрон с Европа”. Обудсманът Велислава Делчева заяви, че над пет хиляди заповеди за защита са издадени през миналата година, а много малко хора разпознават признаците на домашно насилие.