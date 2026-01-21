Любопитно

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

21 януари 2026, 10:37
Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието

Не е важно колко, а кога и какво ядете - лекар от Харвард разкрива тайната на дълголетието
Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване

Не игнорирайте този нощен навик: Може да сигнализира за сериозно заболяване
Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си

Ето какво не е харесвала кралица Елизабет II в себе си
Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон

Тайната история на Анна Стронг – забравената шпионка на Джордж Вашингтон
Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро

Археолог: Гробницата на Нефертити ще бъде открита скоро
Odd Crew – легендите на българския метъл

Odd Crew – легендите на българския метъл
Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря
След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

След два сезона: Netflix спира шоуто на Меган Маркъл "С любов, Меган"

С лед мощното слънчево изригване на 18–19 януари, което доведе до едно от най-силните космически събития през последните повече от 20 години, геомагнитната активност на Земята остава висока и днес, 21 януари. Специалистите следят вълната от заредени частици, идващи от Слънцето, която продължава да влияе на магнитното поле на планетата.

Рекорд от 20 години: Земята е под ударите на екстремна слънчева буря

Пиковото въздействие на короналното масово изхвърляне (CME) — огромен облак от заредени частици — беше регистрирано на 19 януари, когато бурята достигна нива G4 по скалата на NOAA, което означава силна геомагнитна буря. Това е второто най-високо ниво, което допринася за интензивни северни сияния, радиосмущения и възможни ефекти върху елетрическите мрежи и сателитите.

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни. Специализираните прогнози показват, че индексът K-рейтинг, който измерва геомагнитната активност, остава повишен — над средните стойности, което означава, че ефектите от бурите още не са отминали напълно.

Това продължаващо взаимодействие между слънчевия вятър и магнитното поле на Земята създава условия за северни сияния, видими далеч извън типичните полярни ширини. В редица страни по света — от Скандинавия и Централна Европа до части от САЩ — жителите вече споделят впечатляващи наблюдения на цветни светлини в нощното небе.

Учените предупреждават, че макар интензивността да намалява спрямо първите дни на бурята, геомагнитната активност остава повишена и през 21 януари, което продължава да влияе върху радиовръзките, възможните смущения в навигационните системи и светещите прояви на полярните сияния.

Редки наблюдения и над България

Вследствие на силната геомагнитна буря северното сияние е било наблюдавано и от територията на България — изключително рядко явление за нашите географски ширини. През нощта срещу 21 януари любители астрономи и фотографи съобщават за слаби, но ясно различими цветни отблясъци в небето, основно в северната част на страната и в райони с по-слабо светлинно замърсяване. Подобни наблюдения са възможни само при много силна слънчева активност, когато магнитното поле на Земята е силно възбудено и сиянията „слизат“ далеч на юг от обичайните си зони.

Как слънчевите бури пораждат северните сияния?

Северните (и южните) сияния се появяват, когато заредени частици от Слънцето достигнат Земята и взаимодействат с нейното магнитно поле. По време на силни слънчеви изригвания и т.нар. коронални масови изхвърляния (CME) в Kосмоса се изстрелват огромни облаци от плазма, които пътуват със стотици километри в секунда.

Когато този поток достигне Земята, той „разклаща“ магнитното ѝ поле, насочвайки част от частиците към полярните региони. Там те се сблъскват с атомите на кислорода и азота във високите слоеве на атмосферата. В резултат на тези сблъсъци се отделя енергия под формата на светлина – зеленa, розовa, червенa или лилавa, която виждаме като сияние.

При силни геомагнитни бури, каквато е настоящата, магнитното поле се деформира много по-силно от обичайното. Именно затова зоната, в която могат да се наблюдават сияния, се разширява значително и явлението става видимо на необичайно ниски географски ширини, далеч от полярния кръг.

Източник: Space Weather Prediction Center / Space.com    
Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Последни новини

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Парламентът обсъжда дали да се закрие Комисията за противодействие на корупцията

Протест срещу варовикова кариера блокира пътя София-Варна край Велико Търново

Функции за Gemini за Android, които не използваме

ЕП замразява ратификацията на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

21 януари - Ден на родилната помощ и Бабинден по стар стил

ЕС забранява купуване, внос и трансфер на горива от руски нефт

Тръмп: Взехме 50 милиона барела петрол от Венецуела

Циклонът "Хари" потопи Сицилия и Малта

Исторически момент: Втората дама на САЩ е бременна

ПП-ДБ: Правят се опити да се опорочи Изборният кодекс и да се открадне вотът

Тръмп за Гренландия: Ще измислим нещо, което да направи и САЩ, и НАТО "много доволни"

