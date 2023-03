Учените с прогноза: Рекордна продължителност на човешкия живот до 2060 г.

П рез 1997 г., на възраст от 122 години, Жана Калман умира в южната част на Франция, поставяйки рекорд за продължителността на живота на хората.

Въпреки че не всички са убедени в автентичността ѝ, предполагаемата възраст на смъртта на Калмент сега е груб маркер за потенциална продължителност на човешкия живот.

От няколкото дузини хора, които в момента са на възраст над 110 години, шансовете са минимални, че някой ще доживее 125-ия си рожден ден.

Икономистът Дейвид Маккарти от Университета на Джорджия и По-Лин Уанг, експерт по управление на риска и застраховане от Университета на Южна Флорида в САЩ, са малко по-оптимистични.

Тъй като броят на хората, които живеят до такава дълбока старост, е статистически донякъде ограничен, Маккарти и Уанг прилагат функция, известна като „закона на Гомперц“, за да оценят по-добре възрастта, до която всеки индивид може да се очаква да достигне.

Тази „максимална възраст“ (GMA) теоретично би трябвало да загатва за горна граница на продължителността на човешкия живот.

Ако GMA е сравнително постоянна при една група хора можем да приемем, че съществува максимална възраст.

Напредъкът в медицинската наука може да помогне на повече хора да избегнат заболявания и да се възстановят от нараняване, но разпределението на възрастта, на която умираме, просто ще бъде компресирано в по-малък диапазон.

От друга страна, ако се установи, че максималната възраст нараства при хората, може да има причина да се подозира, че смъртността вместо това е „отложена“.

В по-голямата си част през историята изглежда максималната възраст е останала относително стабилна. Подобренията в санитарните условия, здравеопазването и храненето са позволили на повече хора да достигнат напреднала възраст, компресирайки разпределението на смъртността след определена точка, вместо да го разширява.

И все пак е имало отделни периоди, в които това не е било така.

