Рекорден експеримент: Учен ще живее под вода в продължение на 100 дни

Щ о се отнася до кошмарите, да бъдеш затворен в малка кутия дълбоко под водата вероятно е на първо място в списъка на много хора. Но един американски професор прави това нарочно.

Джо Дитури, бивш водолаз от военноморските сили на САЩ и експерт по биомедицинско инженерство, живее в помещение с площ 55 кв. м (592 кв. фута) на 30 фута под повърхността на Флорида Кийс от 1 март и планира да остане там 100 дни.

Ако успее да го направи, той ще счупи рекорда за най-дълго време, прекарано в среда под повърхността на океана.

Дитури провежда изследвания на въздействието на хипербарното налягане - когато налягането на въздуха е по-голямо, отколкото би било на морското равнище - върху човешкия организъм. Той се надява да използва времето, прекарано под повърхността, за да проучи какво е въздействието на живота в тази среда с високо налягане върху здравето му.

Интересно е, че начинанието на Дитури ще бъде много различно от живота на подводница. Подводниците са херметизирани, когато са потопени, и се поддържат под налягане на морското равнище. Това означава, че няма значителна разлика в налягането, дори когато подводницата е на дълбочина стотици метри.

Но подводният хабитат на Дитури няма да има солидни люкове или въздушни шлюзове между океана и сухото жизнено пространство, както е при подводницата. Помислете за това, както когато чаша с вода се обърне с дъното нагоре и се пъхне в мивка, пълна с вода.

В горната част на жилищното пространство на Дитури все още ще съществува джоб с въздух, а на пода на една от стаите ще има басейн с вода, която идва от океана отвън.

Това означава, че въздухът в жилището му е притиснат от тежестта на океана, което увеличава налягането на въздуха около него. На дълбочина от 30 фута налягането на въздуха в това местообитание е около два пъти по-голямо от това, с което той би бил свикнал на сушата.

Малко изследвания са проучили какъв е ефектът от дългосрочното излагане на хипербарното налягане върху организма.

Както обаче всеки сертифициран водолаз е наясно, хипербарното налягане може да представлява съвсем реална заплаха за нас. Нашите тела са адаптирани от поколения наред към условията на морското равнище, където двата основни газа, участващи в дишането (кислород и въглероден диоксид), са единствените, които свободно преминават между белите дробове и кръвта.

Но с повишаване на налягането азотът във въздуха се изтласква през деликатните стени на белите дробове и попада в кръвта ни. Това може да доведе до редица неблагоприятни последици. На дълбочина от 10 до 30 метра (33 до 98 фута) това може да предизвика лека еуфория и положително настроение. След около 30 метра под морското равнище и след това може да доведе до поведение, подобно на опиянение - оттук и наименованието "наркоза".

Учените не разбират напълно защо се случва това, но може да се дължи на промени в начина, по който невротрансмитерите подават сигнали между невроните в мозъка ни. За щастие това няма да представлява риск за Дитури, тъй като той се намира само на дълбочина от десет метра.

Но Дитури може да очаква да преживее и други физически промени, докато живее в подводното си местообитание.

